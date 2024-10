Les saisons défilent et les mises à jour de Disney Dreamlight Valley avec. Depuis son lancement officiel en fin d’année dernière, Gameloft n’a eu de cesse d’agrémenter sa nouvelle poule aux œufs d’or de contenus à un rythme plus ou moins régulier. Tout n’est pas rose dans le monde merveilleux de Mickey et ses amis et il n’est pas rare que les développeurs se prennent les pieds dans les ronces. Preuve en est avec l’événement d’Halloween qui anime actuellement la Vallée, jugé en deçà des attentes. C’était sans compter sur le grand showcase qui s’est tenu ce 29 octobre 2024, qui a fait la lumière sur les contenus et nouveautés à venir pour le reste de l’année et celle à venir.

Disney Dreamlight Valley présente sa nouvelle feuille de route

Gameloft a l’art et la manière de se faire racheter. Si l’événement actuel n’est pas au goût de ses joueurs les plus fidèles, l’éditeur français a balayé toutes leurs incertitudes d’un revers de la main. Cette mauvaise passe appartiendra bientôt au passé, et la communauté peut déjà se tourner vers l’avenir. Il y a en effet du nouveau contenu à foison à l’horizon, dont des personnages et univers réclamés depuis les prémices du jeu. Disney Dreamlight Valley devrait contenter tout le monde, aussi bien ceux qui jouent sans dépenser un seul centime supplémentaire, comme ceux prêts à mettre la main au porte-monnaie. Côté mises à jour gratuites, les joueuses et les joueurs seront servis.

Dès ce 4 décembre 2024 Sally de L'Étrange Noël de Monsieur Jack rejoindra donc la Vallée, accompagnée d’une flopée de quêtes et récompenses et d’une nouvelle Voie des Etoiles. Le patch « Sew Delightful » de Disney Dreamlight Valley apportera quelques nouveautés, dont des îles flottantes faisant office de zones de construction basées sur des biomes existants du jeu. Parfait pour celles et ceux qui manquaient d’espace pour laisser libre cours à leur imagination. De nouvelles options de décoration seront aussi de la partie, avec des points de rotation pour placer ses objets passant de 4 à 16. Ça, c’est pour les nouveautés les plus immédiates. Gameloft a déjà livré un petit aperçu des trois premières mises à jour gratuites de 2025. Le début d’année sera placé sous le signe d'Aladdin, Alice au Pays des Merveilles sera à l’honneur au printemps, quand Peter Pan et sa troupe animeront l’été.

La seconde extension payante dévoilée

Le 20 novembre 2024, Disney Dreamlight Valley accueillera également sa première partie de sa seconde extension payante : « The Storybook Vale ». Vous serez catapultés dans le Vallon des contes, réduit en miettes suite à un conflit opposant Maléfique à Hades. Sous la supervision de la Codicole, il vous incombera d’affronter diverses épreuves, renouer des amitiés et rassembler des histoires en retrouvant des pages éparpillées. Les joueurs auront surtout l’occasion de découvrir et inviter des visages appréciés comme Merida de Rebelle ou encore Flynn Rider de Raiponce. De nouveaux outils, collectibles, ressources et une douzaine de recettes inédites seront également de la partie. La seconde partie de Pass d’extension de Disney Dreamlight arrivera quant à elle d’ici l’été 2025.

