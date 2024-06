Depuis le confinement, la popularité des jeux cozy a explosé. Si Animal Crossing New Horizons a largement tiré la couverture vers lui, d’autres ténors du genre sont venus réconforter des millions de joueuses et joueurs. Naturellement, les éditeurs ont souhaité s’engouffrer dans la brèche avec plus ou moins de succès. Disney Dreamlight Valley fait partie des quelques jeux à être parvenus à sortir du lot et Gameloft continue d’enrichir l’expérience pour les inconditionnels du jeu de gestion et de simulation de vie. Les mises à jour s'enchaînent et avec elles les personnages emblématiques des différents films de la marque. Quelques grands noms particulièrement appréciés par la communauté manquent encore à l’appel, mais les fans vont pouvoir en rayer deux de leur liste de souhaits très prochainement.

Deux personnages adorés arrivent dans Disney Dreamlight Valley

Quoi de mieux pour se prélasser cet été que de faire la tambouille avec les héros Disney de notre enfance ? Gameloft entend bien vous occuper pendant les grandes vacances avec une grosse mise à jour gratuite pour son nouveau jeu phare. Les joueurs commençaient à s’impatienter face aux nombreux teasings de ces dernières semaines, mais cette fois tout est officialisé. Face à la forte demande de la communauté, ce sont donc Mulan et ce cher Mushu qui viendront s’inviter à cette joyeuse fête dès le 26 juin 2024 sur l'ensemble des plateformes où Disney Dreamlight Valley est disponible. Cette dernière portera sa tenue bleu et rouge que l’on peut apercevoir à la fin du film après qu’elle ait sauvé l’empereur des Huns.

Seuls ces deux personnages adorés des fans de Disney ont été confirmés pour le moment. Le contenu de ce patch majeur sera dévoilé ultérieurement, à l’approche de son déploiement. Les joueuses et les joueurs peuvent naturellement s’attendre à un royaume inédit ainsi que de nouvelles tenues, objets et autres décorations inspirés de l’univers de Mulan qui devront être débloqués via la voie des étoiles, l’équivalent du Battle Pass du jeu. On peut d’ailleurs découvrir un minuscule aperçu de nouveaux vêtements destinés à leur avatar à la toute fin de la vidéo accompagnant cette annonce.

Pour mémoire, Disney Dreamlight Valley est disponible sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC (Epic, Steam, Mac) et même via le Xbox Game Pass. Pour celles et ceux qui aimeraient craquer, le jeu est actuellement en soldes sur les différentes boutiques des constructeurs.