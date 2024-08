Disney Dreamlight Valley est un simulateur de vie, qui emprunte aux Sims ou à Animal Crossing, teinté de jeu d'aventure. Un free to play disponible sur consoles, PC et mobiles qui rencontre un franc succès. En même temps, dès qu'il s'agit de plonger dans l'univers de la firme aux grandes oreilles, et dans celui de Pixar, il y a du monde ! Si vous êtes encore à fond sur le jeu, ou que vous allez peut-être le découvrir, de nouvelles améliorations sont disponibles.

La mise à jour d'août 2024 de Disney Dreamlight Valley est là !

Comme promis, Disney Dreamlight Valley a ajouté un nouveau personnage avec la dernière mise à jour de contenu. Il s'agit de Tiana, l'héroïne de La Princesse et la Grenouille. Et elle a eu le droit à un accueil à la hauteur de sa popularité à travers des quêtes inédites, des récompenses d'amitié ou encore son endroit rien qu'à elle. « Tiana rejoindra votre vallée, accompagnée non seulement de nouvelles quêtes et récompenses d'amitié, mais aussi de son restaurant, le Palais de Tiana, avec des tonnes de recettes savoureuses que vous pourrez préparer et partager avec les villageois ! ».

Ce patch disponible depuis la semaine dernière a aussi été salvateur pour de nombreux bugs un peu trop résistants. Par exemple, les quêtes d'amitié devraient désormais fonctionner correctement. Néanmoins, cela n'a pas suffi puisqu'une nouvelle mise à jour Disney Dreamlight Valley est disponible dès maintenant. Et les notes de patch sont encore imposantes. Après installation de cette update, les « bonbons dragon » collectés auprès de Mushu ne devraient plus apparaitre comme votre cadeau préféré. Tant qu'à parler de Mulan, si vous terminez la quête « Protéger le camp », vous pourrez maintenant localiser le bon nombre de points de plantation.

Si vous appliquez le style « Winter Palace », vous ne devriez plus être empêchés de rentrer dans votre maison. Ce patch Disney Dreamlight Valley résout aussi un bug où la fonctionnalité « Réinitialiser la pièce » pouvait être à l'origine d'un blocage dans la progression de quête, si elle était utilisée lors de la première visite de la maison du joueur au début d'une nouvelle partie. Ce ne sont là que quelques exemples. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, les notes de patch intégrales sont disponibles sur le site.

Source : site officiel Disney Dreamlight Valley.