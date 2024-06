C’est le grand jour. La nouvelle mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley est maintenant disponible sur l’ensemble des plateformes. Un patch estival généreux, qui apporte à la fois du nouveau contenu, dont deux personnages réclamés, un événement inédit sur le thème du carton du box office du moment, mais aussi tout un tas d’ajustements et de changements. On fait un petit tour d’horizon de toutes les nouveautés de cette mise à jour de juin 2024.

Plein de nouveautés pour Disney Dreamlight Valley

Après moult réclamations de la communauté, Mulan et Mushu ont enfin débarqué dans le jeu. Une nouvelle porte s’est ouverte pour mettre vos talents à l’épreuve dans un camp d'entraînement rustique entouré de montagnes luxuriantes. De nouvelles quêtes d’Amitié ont naturellement été ajoutées dans Disney Dreamlight Valley en l’honneur des deux nouveaux arrivants érigés au rang de cultes par les amoureux de l’univers Disney. En terminant leurs quêtes, les joueuses et les joueurs pourront gagner une myriade de récompenses, allant d’un tout nouveau style de rêve autour de Mulan, des cerfs-volants flottant dans les airs à des lanternes en papier pour décorer notre Vallée. Ça et bien sûr de nouvelles tenues dans le thème pour les fashionistas.

Comme annoncé, un événement in-game autour du carton du box-office actuel, Inside Out 2, a également débuté dans Disney Dreamlight Valley et il se tiendra jusqu'au 17 juillet. En complétant les Souvenirs inspirés du dernier Pixar, les joueuses et les joueurs débloqueront de nouveaux animaux de compagnie inspirés des Émotions. Ce cher Remy étendra quant à lui son service de livraison, avec des quêtes répétables à l’envi et qui permettront de gagner des récompenses spéciales en échange. Celles et ceux qui n’ont pas peur de mettre la main au portefeuille pourront se procurer un nouveau pack payant estival inspiré de Lilo et Stitch comprenant tout un tas d’objets de personnalisation qui sentent bon l’été.

Aperçu des nouvelles tenues dans le thème de Mulan ©Gameloft

Quoi de neuf avec le dernier patch ?

Mise à jour oblige, quelques changements et ajustements sont également au rendez-vous pour Disney Dreamlight Valley, notamment pour le mode Editon. Plus besoin de retourner dans la liste des meubles quand vous dupliquer un objet par exemple, du moins tant que vous avez au moins encore une copie dans votre inventaire évidemment. Idem pour remplacer des entités connectées entre elles automatiquement, comme par exemple en changeant le style de toute une clôture. Les options de placement ont d’ailleurs été améliorées pour l’occasion, aussi bien sur PC que consoles.

L’interface de plusieurs menus a également été revue, que ce soit pour le monde photo que la boutique premium par exemple. Tout devrait y être plus intuitif et plus clair avec la dernière mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Soumettre ses photos lors des challenges DreamSnaps devrait moins relever de la torture avec plusieurs ajustements bienvenus permettant par exemple de prévisualiser un cliché avant de l’envoyer ou de voir en un clin d’œil les objets liés audit challenge grâce à un filtre conçu pour l’occasion.

Dans un tout autre registre, les joueurs pourront enfin acheter et vendre des objets à Dingo dans le mode multijoueur et surprise, vos chers animaux de compagnie pourront vous accompagner lors de vos visites. Le patch estival de Disney Dreamlight Valley apporte également de nombreux correctifs en tout genre, supprimant une flopée de bugs rapportés par la communauté. Les patchs notes ne sont malheureusement plus traduites en français, mais si l'anglais ne vous fait pas peur, vous pouvez les consulter sur le site officiel.