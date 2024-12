Conformément à la feuille de route présentée en octobre dernier, Disney Dreamlight Valley déploie une nouvelle grosse mise à jour avec du contenu gratuit pour tout le monde. « Nous espérons que vous êtes prêts à tisser des liens avec une nouvelle villageoise, à plonger dans une Voie des étoiles givrante et à découvrir de toutes nouvelles fonctionnalités et améliorations » résume le site officiel du jeu. Si vous avez hâte de savoir les nouveautés de cette update, voici les ajouts disponibles dès maintenant.

La nouvelle mise à jour Disney Dreamlight Valley disponible

La nouvelle mise à jour Charmante sous toutes les coutures de Disney Dreamlight Valley est disponible sur toutes les plateformes. Quoi de neuf ? Comme promis par la feuille de route, Sally, l'héroïne du film culte d'animation L'Étrange Noël de Monsieur Jack, fait partie des personnages annoncés il y a quelques semaines. Cet ajout s'accompagne comme à chaque fois de quêtes inédites et de récompenses d'amitié en lien avec cette oeuvre.

Il y a aussi du nouveau pour la saison Voie des étoiles avec l'arrivée de l'événement « Froid et fées » dans Disney Dreamlight Valley. « Offrez à vos villageois leurs cadeaux préférés, éliminez les Épines nocturnes et accomplissez des missions en tant que monarque féerique dans votre domaine ». En cas de réussite, vous obtiendrez en retour une harpe de glace et de soie étincelante, un trône gelé, des décorations cristallines et des vêtements féeriques uniques. La Voie des étoiles premium offre également ses récompenses une fois complétée, dont un style de rêve Chaumière hivernale enchantée.

Enfin, la mise à jour Charmante sous toutes les coutures vous réserve un inventaire supplémentaire dans les rotations quotidiennes du Magasin de Picsou, ainsi qu'un contenu optionnel dans les rotations hebdo de la boutique Premium cette fois. Mais ce n'est pas tout car de nouvelles fonctionnalités, dont certaines qui émanent de la communauté, ont fait leur apparition.

Les événements et fonctionnalités inédits

La mise à jour Charmante sous toutes les coutures de Disney Dreamlight Valley apporte du contenu gratuit, et fait revenir les événements festifs. Voici les dates à noter sur votre calendrier pour ne pas les rater :

Le Plaisir d'offrir du 18 au 31 décembre 2024 : le papier cadeau festif fait son entrée dans le Magasin de Picsou. Une ressource qui peut être utilisée pour fabriquer du mobilier les fêtes

Envie de faire un bonhomme de neige ? Du 18 au 31 décembre 2024, l'Esplanade pour un offre contient la première étape pour arriver à bout de cette quête spéciale

Des cadeaux seront distribués sous l'Arbre du 25 au 31 décembre 2024 en visitant le Château des rêves

Ce patch du 4 décembre 2024 enrichit Disney Dreamlight Valley avec de nouvelles fonctionnalités dont « Meilleurs DreamSnaps » pour découvrir les trois meilleures images de chaque défi hebdomadaire. Vous pourrez en profiter sur toute les plateformes... sauf sur PS5 et PS4. En effet, à cause de certaines « règles et normes », les joueuses et joueurs PlayStation n'y ont pas le droit.

La communauté de Disney Dreamlight Valley a aussi influencé trois fonctionnalités supplémentaires :

Ajout de nouvelles options de langue avec le portugais brésilien pour Disney Dreamlight Valley Charmante sous toutes les coutures, Une Faille dans le temps (A Rift in Time), Le Vallon des contes (The Storybook Vale)

Quatre lieux unique ont débarqué avec les Îles flottantes

Implémentation de la Rotation à 16 points pour avoir plus de possibilités dans le placement du mobilier, des éléments du décor et des ressources

Source : site Disney Dreamlight Valley.