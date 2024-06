Disney Dreamlight Valley s’apprête à accueillir sa mise à jour estivale. Un patch qui s’annonce déjà des plus généreux pour les inconditionnels du simulateur de vie cosy. Gameloft a d’ores et déjà confirmé qu’il apporterait deux personnages particulièrement appréciés des amoureux de la marque : Mulan et son fidèle Mushu. Les développeurs continuent de teaser petit à petit le contenu de cette prochaine update et ils ont confirmé cette semaine que le film du moment serait présent d’une façon ou d'une autre dans le jeu.

Le carton du moment dans Disney Dreamlight Valley

Inside Out 2 rafle tout en ce moment au box-office. La suite du film Pixar entame sa seconde semaine dans les salles obscures avec 154 millions de dollars de recettes rien que ça. C’est LE film de ce début d’été et il viendra apporter un peu de gaieté aux joueuses et aux joueurs de Disney Dreamlight Valley. Gameloft a en effet confirmé qu’un événement autour d’Inside Out 2 se tiendra dans le jeu du 26 juin au 17 juillet 2024. Dans cet évent, baptisé « Memory Mania », il faudra rechercher des objets qui apparaissent quotidiennement dans le jeu afin de compléter les Souvenirs liés. Chacun d’entre eux débloque un animal de compagnie aux designs inspirés des Émotions du film, sachant qu’ils seront exclusifs à cet évent.

L’événement Inside Out 2 débutera donc au déploiement de la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley. Pour mémoire, elle s’axera principalement autour de l’univers de Mulan. La combattante pourra rejoindre la ville comme cela avait été annoncé précédemment, mais elle sera également accompagnée de Mushu suite aux réclamations insistantes de la communauté. Les joueuses et les joueurs peuvent également s’attendre à de nouvelles tenues, décorations et autres objets issus du film qui devront être débloqués via la Voie des Étoiles, l’équivalent du Battle Pass de Disney Dreamlight Valley. Gameloft ne nous en a pas encore donné un avant-goût, mais la mise à jour approchant à grands pas, ça ne saurait tarder.

Pour rappel, Disney Dreamlight Valley est Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC (Epic, Steam, Mac) et même via le Xbox Game Pass. Le jeu est encore en soldes sur les différentes boutiques des constructeurs, donc si vous voulez craquer avant l’arrivée du patch, c’est le moment.