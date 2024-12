C'est un jeu idéal pour finir la fin d'année sereinement : Disney Dreamlight Valley continue de gâter sa communauté ! Vous ne connaissez pas encore ce jeu signé Gameloft ? Un peu à la manière d'un Animal Crossing, il vous invite à gérer une vallée où habitent les héros emblématiques des films d'animation Disney. Présenté sous forme de jeu-service, il accueille régulièrement de nouvelles mises à jour gratuites pour renouveler l'expérience. Et justement, un nouvel événement vient de démarrer pour les fêtes, on vous donne tous les détails.

Disney Dreamlight Valley se met à l'heure de Noël

2024 se conclut joliment pour les joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Une grosse mise à jour, « Charmante couture », vient d'être lancée, incluant Sally et Jack de L'Étrange Noël de Mr Jack à votre vallée. Ce n'est pas tout ! En plus du contenu cadeau ajouté, le jeu vous réserve un événement convivial qui tombe à point.

Du 18 au 31 décembre 2024, participez à l'événement « Le Plaisir d'offrir » (« The Gift of Giving event ») dans Disney Dreamlight Valley. Cette année encore, retrouvez des « ressources de fabrication uniques pour votre vallée avec le papier cadeau festif ». Il est parfait pour décorer votre mobilier pour une ambiance de fête. Il vous attendra au magasin de Picsou !

L'événement vous propose également plusieurs activités spéciales. Armez-vous par exemple de votre canne à pêche pour attraper des poissons festifs. Mais, le plus intéressant avec « Le Plaisir d'offrir » sera la confection de votre bonhomme de neige. Rendez-vous sur votre Esplanade pour ouvrir le coffre contenant les premiers éléments nécessaires à sa fabrication.

Enfin, pour conclure l'année et l'événement comme il se doit, Disney Dreamlight Valley vous réserve encore plusieurs surprises. Du 25 au 31 décembre, pensez à visiter le Château des rêves. Ce sera l'occasion pour vous d'y récolter tout un tas de cadeaux événementiels. Ne passez pas à côté pour finir 2024 en beauté en attendant de découvrir ce que le jeu nous réserve pour 2025.