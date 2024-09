Il fait le bonheur des amateurs de Disney depuis presque un an maintenant. Disney Dreamlight Valley invite joueuses et joueurs à se promener dans des décors inspirés des licences-phares de la Company. Expérience détente garantie : remplissez les missions qui vous sont confiées, allez à la rencontre de vos personnages préférés et collectionnez toutes sortes d'objets qui leur sont associés. Plus encore, vivez des moments à part lors des événements temporaires. Un nouveau vient justement de commencer !

Du nouveau contenu gratuit pour Disney Dreamlight Valley

Tout l'été durant, Disney Dreamlight Valley a régalé sa communauté avec de nouvelles mises à jour gratuites. La dernière a notamment mis en avant Tiana, l'héroïne du film d'animation La Princesse et la Grenouille. Mais les festivités ne sont pas terminées. Dès aujourd'hui, célébrez la fin de l'été dans un nouvel événement saisonnier.

Vous êtes convié pour “La Fin de l'été”, du 4 au 26 septembre 2024 dans Disney Dreamlight Valley. Pendant toute cette période, une nouvelle mission vous attend ! À vous de retrouver autant de guimauves roses et bleues dans la vallée. Vous pourrez ainsi en faire des brochettes ou cuisinez une toute nouvelle recette exclusive. Voilà qui fera un beau cadeau pour vos amis. Deux défis accompagnent cette cueillette originale. Validez-les tout simplement en offrant 25 fois des recettes à la guimauve aux villageois et en mangeant vous aussi 25 fois ces recette.

Ce n'est pas tout ! Pendant la durée des festivités, des objets et accessoires inédits pourront être débloqués. Vous pourrez ainsi refaire la garde-robe de votre avatar. Et, pour les amateurs de décorations, de nouveaux crafts seront disponibles pour meubler votre espace. Fabriquer notamment un magnifique feu de camp autour duquel vous réunir avec les villageois. Immortalisez enfin ce moment unique dans Disney Dreamlight Valley avec de belles photos.

Cet événement marque la transition avant les prochaines nouveautés à venir. Le mois d'octobre verra Le Roi Lion revenir sur le devant de la scène. Autour du mois de novembre, on sait également qu'un showcase se tiendra pour de grandes annonces autour de Disney Dreamlight Valley. Enfin, l'année se conclura avec du contenu directement tiré de L'Étrange Noël de monsieur Jack.