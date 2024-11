Rafraîchissant et très chill, Disney Dreamlight Valley a su réunir une belle communauté. Nous immergeant dans un monde où cohabitent les héros (et les méchants) des films d'animation Disney, il ravit le cœur des fans. Mais pour maintenir l'intérêt sur la durée, il mise surtout sur des nouveautés régulières. DLC et contenus gratuits se succèdent donc, pour vivifier l'expérience au quotidien. Une extension vient d'ailleurs de sortir, avec une surprise en prime... mais il faudra faire très vite pour en profiter !

Disney Dreamlight Valley offre un cadeau aux plus rapides

Disney Dreamlight Valley gâte encore sa communauté. Depuis sa sortie, le jeu enchaîne les saisons et les contenus gratuits. Mais, il ne se prive pas non plus de publier des DLC payants. Après XXX, un deuxième est sorti pas plus tard que le 20 novembre dernier. Portant le nom de “The Storybook Vale”, il plonge les joueuses et les joueurs dans un tout nouveau chapitre. Dans le précédent DLC, il s'agissait de déjouer la machination de Jafar. Cette fois, ce sont Maléfique (La Belle au Bois dormant) et Hadès (Hercule) qui ont joué un mauvais tour !

Outre le scénario, ce DLC met à disposition toutes sortes de nouveautés. Mini-jeu, bâtiments, skins... les possibilités se décuplent une fois de plus avec “The Storybook Vale”. Ce n'est pas tout ! La sortie de ce pack d'extension pour Disney Dreamlight Valley s'accompagne d'un cadeau bonus... mais plus pour longtemps.

Effectivement, Gameloft tente d'attirer les joueuses et joueurs avec un skin offert pour les premiers acquéreurs de son nouveau DLC. Ainsi, si vous achetez le jeu avant le 30 novembre (23h59), vous recevrez un lot de tenues bonus. Il s'agit d'un pack qui s'inscrit dans la thématique « académie sombre ». Alors faites vite si e Storybook Vale” vous fait de l'œil et que vous souhaitez recevoir un petit cadeau supplémentaire.