Gameloft enrichit l’expérience de jeu de Disney Dreamlight Valley, le jeu de gestion mélangeant aventure, mystère et personnages iconiques évidemment. Depuis sa sortie, plusieurs dizaines de héros cultes de notre enfance ont été ajoutés, tels que Simba du Roi Lion, Buzz l’Éclair, et certaines princesses. Malgré cela, certains des personnages les plus importants manquent toujours à l’appel. Heureusement, une nouvelle mise à jour vient combler ce manque.

Deux personnages cultes dans Disney Dreamlight Valley

Les fans commençaient à s’impatienter, mais c’est maintenant chose faite ! Une mise à jour gratuite sera disponible le 1er mai. Cette dernière ajoutera tout un tas de fonctionnalités et corrigera certains bugs gênants rapportés par les joueurs. Elle marquera surtout l’arrivée tant attendue d’un nouveau personnage : Daisy. Ainsi, la copine de Donald (qui était présent dès les premiers instants du jeu) fera enfin son entrée dans Disney Dreamlight Valley. Cette dernière a bien l’intention d’aider la ville à s’améliorer, car elle compte ouvrir sa propre boutique de mode où vous pourrez y créer vos propres tenues. En tant que fashionista, Daisy vous proposera même des défis hebdomadaires pour ses nouvelles collections.

Par surprise, cette mise à jour ne sera pas seule. Le même jour, les fans pourront également découvrir un deuxième DLC de Disney Dreamlight Valley, cette fois payant. « The Spark of Imagination » de son nom, accueillera lui aussi un nouveau personnage: Oswald ; moins célèbre que Daisy, sauf pour les joueurs d’Epic Mickey qui ont eu la chance de le rencontrer. Il est connu comme étant la toute première mascotte de Disney, créée bien avant la souris, puis abandonnée en sa faveur. Avec son arrivée, Gameloft annonce vouloir rendre hommage au cinéma muet ou encore à la 2D, dans les quêtes qui sont associées au lapin. Les joueurs pourront également découvrir de nouveaux défis dans les ruines antiques et de nouvelles récompenses liées au Sablier royal.

Et pour la suite ?

Si cette mise à jour et ce DLC de Disney Dreamlight Valley promettent déjà des dizaines d’heures de jeu supplémentaires, Gameloft ne compte pas s’arrêter là. L’an dernier, le studio avait commencé à teaser sa feuille de route pour 2024. Certains avaient déjà pu deviner que Daisy Duck ferait son apparition. Selon les propos des développeurs, son arrivée serait suivie d’un nouveau royaume pour la fin du printemps. Ce serait celui de Mulan selon les spéculations. Ensuite, ce serait au tour de Tiana de La Princesse et la Grenouille de débarquer dès l’été.