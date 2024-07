Disney Dreamlight Valley est en pleine effervescence. L’arrivée de la mise à jour estivale fraîchement déployée divertit déjà les joueuses et les joueurs les plus inconditionnels. Au-delà de changements et d’améliorations bienvenus, ce patch majeur ajoute surtout deux nouveaux venus très demandés : Mulan et Mushu. Le carton du box office Inside Out 2 s’invite également aux festivités le temps d’un événement qui va clairement occuper les plus motivés pendant quelques semaines. Comme si les joueurs n'étaient pas assez gâtés, Gameloft a décidé d’apporter un peu plus de gaieté dans la Vallée avec tout un tas de contenus gratuits pour Disney Dreamlight Valley.

Plein de contenus gratuits pour Disney Dreamlight Valley

Le Mois des Fiertés a beau s’être achevé, l’éditeur a décidé de le célébrer à sa façon. Comme beaucoup d’autres productions, Gameloft offre tout un tas de contenus gratuits aux couleurs de la pride. Cela va de vêtements, à des accessoires en passant par des éléments de décoration comme des ballons ou même des seaux de pop corn. Il n’y a aucune restriction en termes d’utilisation, tous les codes peuvent être entrés et obtenus sans aucune restriction. Pas besoin de faire de choix. Ils ne sont d’ailleurs pas limités dans le temps et peuvent être réclamés à tout moment. L’éditeur invite justement celles et ceux qui ont rejoint l’aventure en cours à récupérer les contenus gratuits offerts l’année dernière dans Disney Dreamlight Valley.

Liste des codes de 2024

PRIDEGLEAM24 : une Arche de ballons scintillante, deux Bouquets de ballons scintillants, un Seau de Popcorn scintillant, un Serre-tête à oreilles scintillant

: une Arche de ballons scintillante, deux Bouquets de ballons scintillants, un Seau de Popcorn scintillant, un Serre-tête à oreilles scintillant PRIDEILLUMINATE24 : une Arche de ballons illuminée, deux Bouquets de ballons illuminés, un Seau de Popcorn illuminé, un Serre-tête à oreilles illuminé

: une Arche de ballons illuminée, deux Bouquets de ballons illuminés, un Seau de Popcorn illuminé, un Serre-tête à oreilles illuminé PRIDESHINE24 : une Arche de ballons brillante, deux Bouquets de ballons brillant, un Seau de Popcorn brillant, un Serre-tête à oreilles brillant

: une Arche de ballons brillante, deux Bouquets de ballons brillant, un Seau de Popcorn brillant, un Serre-tête à oreilles brillant PRIDESHIMMER24 : une Arche de ballons chatoyante, deux Bouquets de ballons chatoyants, un Seau de Popcorn chatoyant, un Serre-tête à oreilles chatoyant

: une Arche de ballons chatoyante, deux Bouquets de ballons chatoyants, un Seau de Popcorn chatoyant, un Serre-tête à oreilles chatoyant PRIDEGLOW24 : une Arche de ballons luisante, deux Bouquets de ballons luisants, un Seau de Popcorn luisant, un Serre-tête à oreilles luisant

: une Arche de ballons luisante, deux Bouquets de ballons luisants, un Seau de Popcorn luisant, un Serre-tête à oreilles luisant PRIDERADIATE24 : une Arche de ballons rayonnante, deux Bouquets de ballons rayonnants, un Seau de Popcorn rayonnant, un Serre-tête à oreilles rayonnant

: une Arche de ballons rayonnante, deux Bouquets de ballons rayonnants, un Seau de Popcorn rayonnant, un Serre-tête à oreilles rayonnant PRIDEBRIGHT24 : une Arche de ballons lumineuse, deux Bouquets de ballons lumineux, un Seau de Popcorn lumineux, un Serre-tête à oreilles lumineux

: une Arche de ballons lumineuse, deux Bouquets de ballons lumineux, un Seau de Popcorn lumineux, un Serre-tête à oreilles lumineux PRIDEDAZZLE24 : une Arche de ballons éblouissante, deux Bouquets de ballons éblouissants, un Seau de Popcorn éblouissant, un Serre-tête à oreilles éblouissant

Les contenus gratuits autour du Mois des Fiertés dans Disney Dreamlight Valley ©Gameloft

Liste des codes de 2023

PRIDE20231 : T-shirt Fierté étincelant

: T-shirt Fierté étincelant PRIDE20232 : T-shirt Fierté flamboyant

: T-shirt Fierté flamboyant PRIDE20233 : T-shirt Fierté brillant

: T-shirt Fierté brillant PRIDE20234 : T-shirt Fierté chatoyant

: T-shirt Fierté chatoyant PRIDE20235 : T-shirt Fierté éclatant

: T-shirt Fierté éclatant PRIDE20236 : T-shirt Fierté rayonnant

: T-shirt Fierté rayonnant PRIDE20237 : T-shirt Fierté lumineux

: T-shirt Fierté lumineux PRIDE20238 : T-shirt Fierté éblouissant

Aperçu des t-shirts gratuits à récupérer ©Gameloft

Envie de mettre la main sur ces contenus gratuits ? C'est simple comme tout quand on sait où aller et comment faire. Voici la marche à suivre pour entrer les codes ci-dessus :