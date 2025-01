Gameloft a voulu terminer l’année en implémentant un easter egg assez drôle dans Disney Dreamlight Valley et il offre de tout petits contenus gratuits.

Au royaume des jeux cosys, Disney Dreamlight Valley s’est fait une place de choix. Au fil des saisons et des mises à jour, Gameloft n’a eu de cesse d’améliorer sa nouvelle poule aux œufs d’or avec des fonctionnalités et surtout des personnages inédits. Le studio a déjà dessiné sa feuille de route pour le début de l’année 2025, mais c’était sans compter sur une petite surprise ajoutée discrètement au jeu et surtout à son DLC, qui permet de récupérer un petit cadeau.

Un easter egg qui vous offre un petit cadeau

Si vous êtes un joueur régulier de DDLV, vous n’êtes pas sans savoir que le flamboyant Hades est venu s’installer dans la Vallée, du moins pour celles et ceux qui ont acheté le DLC The Storybook Vale. Quand il est débloqué, le dieu des enfers lâche sans crier gare, en pleine conversation un « HADES15 », qui semblait alors faire référence à une sorte de code secret. Pour autant, beaucoup de joueurs n’ont pas relevé cette petite étrangeté, mais c'était sans compter sur certains curieux de la communauté qui se sont amusés à rentrer le code dans les Paramètres de Disney Dreamlight Valley. Et oui, c’était bien un easter egg puisqu’il est entièrement fonctionnel qui vous offre un petit cadeau assez dérisoire : 3 carottes.

De vrais contenus gratuits encore disponibles dans Disney Dreamlight Valley

Rien de bien folichon, on vous l’accorde, d’autant qu’apporter les trois légumes à Hadès comme stipulé dans le courrier reçu ne fait absolument rien. La boutade n’a pas manqué d’amuser la communauté, mais ça s’arrête là. Si vous êtes à la recherche de vrais cadeaux en revanche, il y a encore quelques codes actifs.

DDVSOCKS2024 : une paire de chaussettes

DDVJJACKET2024 : une veste

DDV2024OOOOO : un sac à dos Mickey

DDVBOWHB2024 : un bandeau noeud

WELCOME2DDV : ensemble de tenues

PRIDE20231 : T-shirt Fierté étincelant

PRIDE20232 : T-shirt Fierté flamboyant

PRIDE20233 : T-shirt Fierté brillant

PRIDE20234 : T-shirt Fierté chatoyant

PRIDE20235 : T-shirt Fierté éclatant

PRIDE20236 : T-shirt Fierté rayonnant

PRIDE20237 : T-shirt Fierté lumineux

PRIDE20238 : T-shirt Fierté éblouissant

PRIDEGLEAM24 : une Arche de ballons scintillante, deux Bouquets de ballons scintillants, un Seau de Popcorn scintillant, un Serre-tête à oreilles scintillant

PRIDEILLUMINATE24 : une Arche de ballons illuminée, deux Bouquets de ballons illuminés, un Seau de Popcorn illuminé, un Serre-tête à oreilles illuminé

PRIDESHINE24 : une Arche de ballons brillante, deux Bouquets de ballons brillant, un Seau de Popcorn brillant, un Serre-tête à oreilles brillant

PRIDESHIMMER24 : une Arche de ballons chatoyante, deux Bouquets de ballons chatoyants, un Seau de Popcorn chatoyant, un Serre-tête à oreilles chatoyant

PRIDEGLOW24 : une Arche de ballons luisante, deux Bouquets de ballons luisants, un Seau de Popcorn luisant, un Serre-tête à oreilles luisant

PRIDERADIATE24 : une Arche de ballons rayonnante, deux Bouquets de ballons rayonnants, un Seau de Popcorn rayonnant, un Serre-tête à oreilles rayonnant

PRIDEBRIGHT24 : une Arche de ballons lumineuse, deux Bouquets de ballons lumineux, un Seau de Popcorn lumineux, un Serre-tête à oreilles lumineux

PRIDEDAZZLE24 : une Arche de ballons éblouissante, deux Bouquets de ballons éblouissants, un Seau de Popcorn éblouissant, un Serre-tête à oreilles éblouissant

Envie de mettre la main sur ces contenus gratuits ? C'est simple comme tout quand on sait omment faire. Voici la marche à suivre pour entrer les codes ci-dessus :