C'est peu dire que Disco Elysium a fait tourner des têtes lors de son lancement en 2019 sur PC. Dans nos colonnes, il avait décroché un 10/10 qui correspond tout simplement à un chef d'oeuvre. « Un des meilleurs RPG jamais conçus ». Entre temps, les joueurs console ont le plaisir d'en faire l'expérience. Mais l'avenir de la licence ainsi que des développeurs est plus qu'en péril.

Entre annulations et licenciements pour le studio de Disco Elysium

Les nouvelles concernant ZA/UM, le studio de Disco Elysium, ne sont pas bonnes du tout. Il y a quelques heures, le média GLHF on Sports Illustrated a lancé un pavé dans la marre. D'après leurs sources, les dirigeants de la société auraient pris la décision de mettre à la poubelle un énième projet. Une extension, connue sous le nom de « X7 », qui aurait dû être un DLC massif autonome de Disco Elysium. Et dans l'opération, le PDG aurait remercié un quart des effectifs, ce qui représente environ 24 employés. Et malheureusement, ce n'est pas une fausse rumeur.

Depuis la publication, d'anciens salariés comme les scénaristes Argo Tuulik et Dora Klindžić sont sortis du silence. Et les deux décrivent une situation toxique et instable. « Les deux derniers mois passés sur l'extension annulée de Disco Elysium ont été remplis de crunch, de burnout et de conflits » (via Eurogamer) a déclaré Dora Klindžić. Pire, selon elle, les personnes plus affectées par ces licenciements sont celles qui auraient dénoncé des conditions de travail intolérables. D'après ses mots, les employés auraient reçu une lettre sur laquelle figure une notation qui faisait référence pour ces renvois.

« Ce qui reste de ZA/UM, c'est une société froide, négligente, où les dirigeants sont partis en guerre contre leurs propres créatifs. Une entreprise où l'art passe après la propriété, et où il existe un mépris arrogant pour leur propre public » a ajouté Argo Tuulik, le scénariste de Disco Elysium (via videogames.si).

Pour assombrir davantage le tableau, Tuulik fait état d'un sexisme très présent où les femmes n'ont pas leur place à des postes importants. Certaines auraient d'ailleurs capitulé à la sortie du jeu, tandis que d'autres auraient été poussées à s'en aller. En plus de l'annulation de cette extension, un Disco Elysium 2 aurait été annulé en 2022, et une nouvelle franchise aurait également été abandonnée en 2023.