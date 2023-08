Après le retour d'un jeu PS5 très apprécié, la conférence Future Games Show 2023 nous a offert un nouvel aperçu d'un autre titre à ne surtout pas quitter des yeux. Un soft qui pourrait peut-être, d'une certaine manière, combler le vide laissé par le cultissime Dino Crisis.

Dino Crisis et Alien Isolation ont un enfant, c'est Deathground

La Gamescom 2023 a su parler aux fans de survival-horror avec un trailer inédit tout bonnement renversant d'Alan Wake 2 et l'annonce de Tormented Souls 2. Mais durant le Futur Games Show 2023, on a également eu une nouvelle bande-annonce de Deathground. Inconnu au bataillon ? Il s'agit d'un titre indépendant de Jaw Drop Games qui rappelle Dino Crisis... mais également le formidable Alien Isolation. La différence, c'est que ce n'est pas un soft purement solo avec une histoire.

Deathground est un survival horror, jouable en solo et en co-op, dans lequel il faudra survivre à des dinosaures, tout en remplissant des objectifs. Pour cela, les joueurs pourront choisir entre diverses classes et compétences, et s'appuyer sur des outils pour éviter de tomber nez à nez avec un reptile. Dans le nouveau trailer, on voit par exemple que le héros ou l'héroïne tient dans ses mains un détecteur de mouvement, comme dans Alien Isolation. Mais contrairement à Dino Crisis, Jaw Drop Games promet que les bestioles gérées par l'IA seront imprévisibles. « Des dinosaures dynamiques et réactifs qui vous chassent, influencent vos décisions, et qui offrent une expérience sur-mesure » peut-on lire sur la fiche Steam du jeu.

Alors bien que ce ne soit pas Dino Crisis, cette description et les extraits de gameplay, issus d'une version non finalisée, nous font tout de même bien saliver. D'autant qu'il y a une grosse part d'aléatoire en raison de l'aspect procédural du jeu, et aussi une composante infiltration / cache-cache dans une ambiance oppressante. Bref, plusieurs arguments très prometteurs en apparence.

Vous aimez l'horreur ? Rendez-vous pour le Fear Fest 2023

Ce successeur spirituel de Dino Crisis arrive en 2024 sur PC Steam pour le moment. Pourrons-nous revoir prochainement Deathground ? Peut-être. Mais malheureusement, il n'a pas l'air de faire partie de la liste des invités du Fear Fest 2023. Une conférence assez récente dédiée aux jeux d'horreur. Si vous aimez le genre, c'est un rendez-vous à surveiller car voici ce que vous pourrez y voir :

Le Fear Fest 2023 aura lieu les 6 et 7 septembre 2023. Un retour surprise de Dino Crisis ? Non, ne rêvez pas, mais étant donné que Capcom veut ressusciter de vieilles franchises et le succès des remakes de Resident Evil, il faut garder espoir.