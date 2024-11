Depuis sa sortie à la fin des années 90, Dino Crisis a marqué les esprits et a su séduire les amateurs de survival horror avec son ambiance unique mêlant tension, dinosaures et exploration. Créée par Shinji Mikami, le père de Resident Evil, la série a rapidement conquis une solide base de fans grâce à son atmosphère oppressante et ses mécaniques innovantes. Cependant, malgré ce succès, la franchise est restée sans suite depuis 2003, et les fans n’ont cessé de réclamer un retour

Dino Crisis déçoit même en étant absent

Les fans de Dino Crisis pourraient bien être déçus en apprenant la dernière révélation d’Adi Shankar, créateur d’adaptations animées à succès comme Castlevania et Captain Laserhawk. En effet, Shankar a récemment partagé que son intention initiale, lorsqu'il s'est rapproché de Capcom en 2017, était de ramener Dino Crisis sous forme de série animée. Mais, à sa grande surprise, c'est finalement Devil May Cry que Capcom lui a proposé.

En fait, lorsqu'il a contacté Capcom, Shankar rêvait d'explorer l'univers de Dino Crisis, ce jeu culte qui mêle survie et dinosaures. Pour lui, il s'agissait de faire revivre cet univers palpitant et chargé de tension, malgré un troisième volet jugé moins fidèle à l'esprit des débuts. Mais au lieu de Dino Crisis, Capcom lui a suggéré Devil May Cry. Un choix surprenant pour Shankar, mais qu’il a rapidement embrassé.

Une frustration pour les fans

La communauté des fans de Devil May Cry a bien accueilli cette annonce, mais les passionnés de Dino Crisis se sentent, une fois de plus, mis de côté. Le dernier jeu de la série remonte à 2003, et l'attente pour un nouveau volet n’a fait que croître avec les années. Cependant, les rumeurs d'un retour de Dino Crisis se sont éteintes au fil du temps, d’autant plus que Shinji Mikami, créateur de la série, a expliqué que le succès de Monster Hunter limite les chances de voir revenir le jeu de dinosaures de Capcom.

De plus, Capcom a déjà tenté une incursion dans l'univers des dinosaures avec Exoprimal, un jeu multijoueur qui n'a pas rencontré le succès espéré. Le manque de popularité a rapidement entraîné l'arrêt de nouveaux contenus pour le titre, rendant le retour de la saga encore plus improbable....

Source : Adi Shankar