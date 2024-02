Dès 1996, Shinji Mikami s'est imposé dans le paysage vidéoludique avec Resident Evil. Un survival-horror absolument culte pour plusieurs raisons. Et oui, l'intro kitsch à souhait est l'une d'elles. Mais le développeur japonais est aussi connu pour avoir lancé dans la foulée Dino Crisis. Un jeu où des soldats d'élite débarquent sur une île après du grabuge dans un centre scientifique planqué sur une île. Là-bas, ils feront face non pas à des zombies, mais à des dinosaures qui meurent d'envie d'avaler les agents. Quand RE rencontre Jurassic Park.

Un nouveau jeu Dino Crisis en développement ? Ca dépend...

Si les deux suites sont largement dispensables, Dino Crisis fait partie de ces jeux de notre enfance qu'on aimerait tant revoir, et votre serviteur n'est pas un cas isolé. Régulièrement, le nom de la franchise revient dans les discussions des joueurs, mais rien ne se passe. Cependant, après l'énorme succès de Resident Evil 2 (2019) et de Resident Evil 4 Remake, un tel comeback ne paraît plus si impensable. Et encore moins avec ce sondage en cours de Capcom.

À travers le « Capcom Super Elections » qui pose 10 questions aux fans de l'éditeur, les joueurs peuvent voter pour les licences qu'ils auraient envie de revoir dans le cadre d'une suite ou d'un nouveau jeu. Parmi les franchises, il y a Resident Evil (quelle surprise !), Ace Attorney, Monster Hunter, Devil May Cry ou encore... Dino Crisis ! Rien que de voir le nom met du baume à notre petit cœur.

Alors quand le nouveau jeu Dino Crisis ? Il est inutile de s'emballer trop vite, car l'engouement ne sera pas peut-être pas suffisant et la saga serait alors condamnée. Dans tous les cas, c'est un peu encourageant de constater que Dino Crisis est dans la liste des franchises dormantes que la société pourrait ressusciter un jour ou l'autre. Bon, maintenant, on veut la même chose mais avec Rival Schools...

Crédits : aesthetics_re via X.

Les alternatives Deathground et Jurassic Park Survival

On croise (très fort) les doigts pour un retour de Dino Crisis, mais en attendant, des successeurs spirituels sont dans les starting-blocks comme Jurassic Park Survival. Un jeu annoncé en 2023 et qui est déjà dans notre liste d'envies. D'après le journaliste Jeff Grubb, ce sera très proche d'un survival-horror et cite Alien Isolation en référence. De quoi faire grimper la hype autour d'un titre encore très discret. Ensuite, il y a également Deathground qui s'inspire lui aussi du bébé de Creative Assembly et de Dino Crisis, mais dans une production jouable en co-op ou en solo où les dinosaures devraient jouer des tours. « Des dinosaures dynamiques et réactifs qui vous chassent, influencent vos décisions, et qui offrent une expérience sur-mesure » a déclaré le studio Jaw Drop Games.