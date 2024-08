Trois ans après la sortie de Resident Evil, l'original sur PS1, le créateur Shinji Mikami a lancé Dino Crisis. Un RE-like... mais avec des dinosaures sur une île dans une base secrète scientifique où des expériences ont mal tourné. On n'aurait pas parié sur ce mariage à l'époque, mais le fait est que ça a fonctionné du tonnerre. La Jurassic Park mania quelques années plus tôt ayant sûrement aidé. Bref, tout ça pour dire que la licence, enfin le premier épisode quoi, a ses fans, et que ces derniers ne seraient pas contre revoir Regina et les grosses bebêtes. Vers un remake ou un nouveau jeu ? Son créateur, Shinji Mikami, prend la parole.

Quand Mikami s'exprime sur le retour de Dino Crisis

Shinji Mikami et Suda51 étaient à la Gamescom 2024 pour promouvoir Shadow of the Damned: Hella Remastered, et aller au contact des fans qui sont venus à leur rencontre. Durant l'événement, nos confrères d'Eurogamer sont allés discuter avec Mikami-san et ont cherché à connaître son avis sur l'hypothétique retour de Dino Crisis. Et sa réponse est pour le moins étrange. Pour lui, il n'y aurait plus trop de place pour la licence... en raison de Monster Hunter. Oui, le jeu de chasses aux bestioles de Capcom.

« Je suis très surpris d'entendre cela [que les fans aient répondu très favorablement à un sondage pour faire revenir la franchise Dino Crisis]. La génialitude des dinosaures, et les choses que l'on peut faire avec eux, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en valeur par Monster Hunter ces dernières années. Même si je décidais de faire un remake ou une nouvelle version de Dino Crisis, je n'ai pas l'impression qu'il y aurait beaucoup de place pour ce genre de jeu. Surtout quand on voit à quel point Monster Hunter est devenu important. Mais oui, c'est surprenant ».

Si l'on comprend un peu où il veut en venir, en se forçant, il faut rappeler que Dino Crisis est un survival-horror et qu'il n'a donc rien à voir avec Monster Hunter. Et ramener des dinosaures dans un cadre horrifique, et non dans un titre d'action, serait toujours génial aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit bien lorsque l'on regarde les réactions suite à l'annonce du prochain jeu Jurassic Park Survival.

Et vous, êtes-vous partants pour un remake ou un nouvel opus de Dino Crisis ? Avec ou sans Shinji Mikami ? En tout les cas, du côté de Capcom, on a toujours cette envie de ressusciter des franchises historiques, donc tout espoir est permis. D'autant plus que les remakes de Resident Evil ont déjà montré la voie...

Source : Eurogamer.