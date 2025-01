Les fans du jeu culte Dino Crisis, qui est un la fusion réussie entre Resident Evil et Jurassic Park, espèrent depuis des années un retour de la licence. Et encore plus après les remakes des différents RE. Mais pour l'instant, Capcom fait la sourde oreille ou plutôt n'a pas encore rien annoncé. Une résurrection est-elle dans les projets de l'éditeur japonais ? Dans la mesure où la société veut plus que jamais faire revenir ses licences dormantes, et que la franchise a fait un carton dans un sondage en 2024, on peut au moins y croire. En attendant Dino Crisis revient sans prévenir avec une jolie double surprise pour certains fans.

Dino Crisis et sa suite font un retour surprise

Si vous voulez replonger dans Dino Crisis, il y a une solution sur PS5 et PS4. Le jeu culte accessible via le PS Plus Premium est également disponible à l'achat sur le PlayStation Store. Mais Capcom surprend aujourd'hui les joueuses et joueurs PC avec la mise en ligne des deux premiers jeux sur GOG par le biais de versions améliorées dans le cadre du programme de préservation de Good Old Games. « Depuis 2008, nous améliorons nous-mêmes les Good Old Games afin de garantir leur commodité et leur compatibilité avec les systèmes modernes » précise la plateforme de distribution.

Dino Crisis 1 & 2 sont disponibles sur GOG à l'unité pour 9,99€ ou dans un bundle vendu 16,99€. À l'image d'autres jeux du programme, ils sont bien entendu compatibles avec les systèmes Windows 10 et 11. Mais il y a d'autres nouveautés qui influent directement sur l'aspect visuel. Les versions PC disponibles sur GOG de Dinos Crisis 1 & 2 s'approchent de la résolution 4K et offrent une profondeur de couleur plus riche, un rendu direct X amélioré, différentes options comme le mode fenêtré, la synchronisation verticale, un anti-aliasing, une correction gamma ou encore des textures plus stables.

Sur son site, GOG mentionne aussi des améliorations au niveau des vidéos ou de la musique, ainsi qu'un correctif pour empêcher la corruption des sauvegardes après l'abandon d'armes. Enfin, Dino Crisis 1 & 2 prennent en charge les manettes PS5 DualSense / Edge, PS4, Xbox Series X|S, Xbox 360, Nintendo Switch, Logitech F Series, Amazon Luna, Google Stadia et Nvidia Shield. Rendez-vous sur la page Dino Crisis GOG pour acquérir le bundle ou les jeux séparément.

Source : GOG.