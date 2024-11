Pour rappel, le tout premier Dino Crisis sorti à l'origine en 1999 sur PS1 est revenu sur le PlayStation Store en octobre dernier... à condition d'être abonné au service PS Plus Premium. Un retour qui n'a clairement pas été du goût de tout le monde. Qui plus est sans l'existence de trophées pour les chasseurs du Platine. Si ce dernier élément n'a pas été rajouté depuis, voici cependant un développement heureux pour les joueuses et joueurs n'étant pas abonnés au service.

Dino Crisis sort de la crise du PS Plus Premium

Alors que beaucoup appellent de leurs vœux un Remake ou Remaster, voire un nouveau jeu dans l'univers de Dino Crisis, Capcom ne semble pour l'heure pas avoir de plans en ce sens. Il faut sur ce terrain se contenter de projets à l'initiative de fans, dont un Remake officieux sous Unreal Engine 5 très prometteur du premier opus, à essayer gratuitement en démo. En attendant des nouvelles plus officielles, la seule façon de renouer avec Regina et les dinosaures qui essaient de la dévorer est de jouer aux jeux originaux.

Après l'arrivée de Dino Crisis via le PS Plus Premium en octobre, le titre original fait justement l'objet d'une bonne nouvelle sur ce point. Celui-ci est en effet maintenant disponible à l'achat sur le PlayStation Store, sans avoir à passer par un abonnement, et qui plus est au plus haut palier du service de PlayStation. À noter cela dit que cette version dématérialisée du jeu est tarifée tout de même à 9,99 euros. Il s'agit tout du moins d'une solution alternative salutaire pour celles et ceux ne disposant pas des anciennes consoles de Sony ou d'une version physique originale du jeu.

Reste maintenant à voir si un effort sera fait pour rajouter les suites de Dino Crisis au Store, ou si ceux-ci repasseront encore d'abord par la case PS Plus Premium. Autant d'incertitude pour Regina et le véritable parc à dinosaures qu'elle doit affronter pour survivre aux affres du temps.

En attendant des nouvelles d'un Remake/Remaster ou d'un tout nouveau jeu...

Source : PlayStation Store