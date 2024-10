Alors que Capcom ne semble pas pressé de répondre aux insistantes demandes des joueurs pour créer un Remake de Dino Crisis, un fan talentueux a décidé de prendre les choses en main. Stefano Cagnani, déjà connu pour d'autres recréations de très haut niveau, travaille en effet sur une remise au goût du jour du légendaire premier opus sur l'Unreal Engine 5. Comble du bonheur, il est possible d'essayer sa création via une démo gratuite !

Un Remake officieux de Dino Crisis par un fan pour les fans

Alors que le premier opus de Dino Crisis sorti en 1999 sur PS1, puis en 2000 sur Dreamcast et PC va débarquer sur le PS Plus Premium ce mois-ci, Stefano Cagnani (à qui l'on doit aussi notamment des projets fan-made autour d'Halloween ou encore Friday the 13th) fait montre d'un timing impeccable en mettant en ligne une démo de sa recréation maison de ce dernier sur l'Unreal Engine 5. Lui-même un énorme fan de la licence mélangeant survival-horror et dinosaures de Capcom, le développeur a décidé de répondre à sa manière au rêve de nombreux joueurs.

Il est ainsi possible d'essayer gratuitement une démo de ce Remake officieux baptisé fort habilement Dino Crisis: Rebirth, téléchargeable gratuitement sur la page itch.io de Stefano Cagnani, et donc disponible pour l'heure uniquement sur PC. À noter qu'un autre Remake officieux du jeu avait été réalisé sur l'Unreal Engine 4, par une autre personne. Vous pouvez également voir ce que donne la chose via la vidéo ci-dessous. On y retrouve bien l'ambiance et les dinosaures caractéristiques de la franchise, avec un gameplay à la troisième personne le rapprochant d'un certain et excellent Resident Evil 2 Remake.

En tant que développeur solo, Stefano Cagnani ne prévoit cependant pas d'entièrement recréer Dino Crisis sur l'Unreal Engine 5, mais au moins une portion significative de ce jeu culte. Il faudra toutefois s'armer de beaucoup de patience avant de pouvoir jouer au résultat final. Peut-être que Capcom aura d'ici là enfin décidé de donner le feu vert pour un Remake de Dino Crisis de son cru, mais cette fois sur son moteur maison RE Engine ? L'espoir fait vivre, après tout.

Source : Stefano Cagnani sur itch.io