Lancé à l'origine dans la fin des années 90, Dino Crisis a marqué une génération de joueurs par son mélange unique de survie et d'horreur, avec des dinosaures comme adversaires redoutables. Cette série, conçue par les créateurs de Resident Evil, s'est distinguée par son approche innovante du suspense et de l'action, captivant ainsi un large public. Après des années sans nouveau titre, la question de son retour est de plus en plus présente parmi les fans et les discussions au sein de la communauté de Capcom.

Dino Crisis bientôt de retour ? Tout le monde le veut !

Comme le rapporte Eurogamer, selon une récente enquête menée par Capcom pour sonder les préférences de ses joueurs, la franchise Dino Crisis est arrivée en tête des séries que les fans aimeraient voir revenir sous forme de suite ou de remake. Avec 80 769 votes, Dino Crisis se distingue nettement, confirmant l'intérêt soutenu pour cette série de jeux de survie et d'horreur mettant en scène des dinosaures, malgré l'absence de nouveaux titres depuis plusieurs années.

Dans le cadre de cette enquête, les joueurs ont été interrogés sur leurs jeux Capcom préférés ainsi que sur les franchises qu'ils souhaiteraient voir renaître. Dino Crisis a suscité un enthousiasme particulier, certains répondants exprimant clairement leur désir de voir la série revenir avec de nouvelles aventures. "S'il vous plaît, refaites 'Dino Crisis' ou sortez une suite. Je sais que mon message sera noyé, mais s'il vous plaît, faites-le pour nous, les fans," a imploré un participant.

Dans cette même enquête, Dino Crisis a été classé deuxième dans la catégorie des jeux Capcom les plus appréciés, avec 10 978 voix sur 254 148 répondants, juste derrière Devil May Cry 5 qui a recueilli 15 157 votes. Resident Evil 4, sorti l'année précédente, complète le trio de tête avec 9 017 votes, démontrant la popularité continue des jeux d'horreur et d'action chez Capcom.

L'avenir de Dino Crisis reste incertain, bien que Capcom ait montré par le passé un intérêt pour la renaissance de ses franchises classiques, comme en témoignent les remakes successifs des jeux Resident Evil. La question demeure ouverte quant à savoir si Capcom prendra en compte l'appel fervent de sa communauté pour remettre son jeu au goût du jour.