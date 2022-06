Malgré son statut de pay to win agressif et le fait d'avoir obtenu la pire note de l'histoire, Diablo Immortal cartonne. En peu de temps, Activision Blizzard a déjà engrangé une véritable fortune.

Diablo Immortal est-il réellement immortel ? Pour l'instant, les polémiques n'ont eu aucun effet négatif lorsque l'on voit les premiers chiffres. Le jeu a rapporté des millions, des dizaines des millions. Il se place d'ailleurs comme l'un des plus grands succès sur appareils mobiles Android et iOS (smarpthones, tablettes) de l'éditeur.

Diablo Immortal enrichit Activision Blizzard

Quoiqu'on en dise, à l'heure actuelle, Diablo Immortal est un pari réussi et un énorme succès commercial pour Activision Blizzard. Disponible depuis le 2 juin, le jeu a récolté plus de 24 millions de dollars en microtransactions. Une information révélée par le site de tracking AppMagic (via Pocketgamer et VGC). Il a été téléchargé plus de 8,5 millions de fois. C'est l'application Blizzard à avoir généré le plus revenus derrière la version mobile d'Hearthstone.

Malgré l'aura indéniable de la franchise et les qualités du soft, la performance surprend après les polémiques autour de son modèle économique très décrié. Et pour cause. Pour améliorer à fond un personnage lors de l'endgame, il faut débourser une somme folle : jusqu'à plus de 100 000 euros. Tout cela en raison d'un système de gemmes légendaires, qui permettent d'upgrader votre perso de Diablo Immortal, très peu accessibles puisque dissimulées derrière des lootboxes. Wyatt Cheng, game designer, avait pourtant promis que les joueurs ne devraient pas passer à la caisse pour de l'équipement. Lorsque la remarque lui a été faite, il s'est justifié en déclarant qu'il ne considérait pas les gemmes légendaires comme de l'équipement...

Le jeu a écopé de la pire note de l'histoire de Metacritic avec un joli 0,2 (aujourd'hui 0,4).

Du retard en Chine

Les Etats-Unis sont le territoire où Diablo Immortal cartonne le plus. Les utilisateurs américains ont généré 43% des recettes et la Corée du Sud 23%. Et les autres ? Le Japon 8%, l'Allemagne 6%, le Canada 3% et le reste du monde 17%. Mais dans le reste du monde, il n'y a pas encore la Chine.

Le lancement a été repoussé par Activision Blizzard pour des « raisons d'optimisations de l'expérience, du réseau et des performances ». Comme le souligne l'analyste de Niko Partners Daniel Ahmad, il pourrait y avoir un autre motif. Diablo Immortal a été banni de Weibo, l'une des plus importantes plateformes chinoises, pour violation de lois et règlements.

Le titre n'a pas fini de faire parler de lui pour le meilleur comme pour le pire.