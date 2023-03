La bêta de Diablo 4 est en ligne jusqu'à ce dimanche 26 mars, mais il n'est pas dit que vous puissiez y avoir accès. Sauf si attendre ne vous dérange pas... ou que Blizzard règle les soucis dans les prochaines heures.

Un cafouillage pour la bêta de Diablo 4

Si vous avez précommandé Diablo 4, vous avez reçu automatiquement une invitation pour l'accès anticipé de la bêta ouverte. Si vous n'avez pas franchi le pas en revanche, il faudra attendre qu'elle soit accessible à tous du 24 au 26 mars.

Une version d'essai au contenu visiblement riche puisqu'on peut créer des héros et les monter au niveau 25. Néanmoins, attention à votre investissement si vous n'aimez pas repartir de zéro, car la progression n'est pas transférable vers le jeu complet. Tout sera réinitialisé d'ici la sortie de Diablo 4, ce qui signifie que vous perdrez absolument tout.

Pendant que certains s'amusent, ou distribue leurs mauvais points, d'autres n'ont même pas rejoint de parties. La faute à une file d'attente interminable pour les plus malchanceux. Le journaliste Jason Schreier a par exemple été convié à patienter... 95 minutes. Igor Bonifacic, rédacteur chez Engadget, est resté planté devant son écran deux heures, a été accpeté, puis a été déconnecté 15 minutes plus tard (via Clubic).

Des correctifs arrivent

Devant les difficultés rencontrées par les joueurs sur la bêta de Diablo 4, le community manager a pris la parole. Les développeurs travaillent à identifier la source de cette file d'attente de l'enfer et va limiter l'influence du titre.

Bonjour à tous Je voulais simplement partager les nouvelles concernant les files d'attentes que les joueurs expérimentent ce matin. En coulisses, l'équipe travaille sur des problèmes qui affectent les joueurs et provoquent leur déconnexion des serveurs. Pour le moment, nous régulons le nombre d'entrées des joueurs jusqu'à ce que nous ayons pleinement résolu les soucis de déconnexion. Nous faisons cela pour garantir une stabilité aux joueurs qui rejoignent le jeu après la file d'attente. Si vous êtes dans la file d'attente, nous vous demandons de ne pas la quitter afin de réinitialiser le temps estimé. Lors de la bêta ouverte le week-end prochain, nous prévoyons de mettre en place des décomptes plus précis. Nous travaillons activement pour que ce soit réglé ce week-end. Lorsque ce sera le cas, nous pourrons augmenter l'afflux de joueurs et les temps d'attente seront considérablement réduits. Adam Fletcher, community manager, via Blizzard (et VGC).

En d'autres termes, jusqu'au week-end, il va falloir prendre son mal en patience. Si vous êtes aventureux, vous pouvez toujours lancer une partie et vaquer à d'autres occupations. Outre ce gros problème, le community manager Adam Fletcher promet du mieux pour les soucis suivants :

Les joueurs sont parfois incapables de rejoindre une Party lorsqu'ils sont avec d'autres joueurs en jeu

Des joueurs reçoivent un message d'erreur indiquant que leur groupe n'existe pas

De la latence apparaît en passant d'une zone à l'autre

Un usage trop élevé de la RAM et du GPU sur certains PC

Screenshot de Diablo 4. Crédits : Blizzard.

Et afin de ne pas incriminer la plateforme, voici la configuration PC pour faire tourner Diablo 4.