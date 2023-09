Diablo 4 est sur une belle trajectoire de progression. Outre les multiples patchs pour améliorer le jeu, les joueurs pourront bientôt profiter de la saison 2, qui introduira une nouvelle histoire ainsi que des vampires, avec tout ce que cela implique (boss, adversaires, compétences, objets, etc.). Dans l'optique de faire perdurer le jeu sur de nombreuses années, Blizzard a beaucoup plus en réserve. En effet, l'éditeur prépare un magnifique programme pour sa communauté. À quoi s'attendre ?

Une succès incontestable pour Diablo 4

Avec plus de 12 millions de joueurs, Blizzard doit assurer un service après-vente irréprochable en termes de contenu. Les attentes sont grandes et la pression est forte sur les épaules du studio américain. Comme vous le savez sûrement, le jeu fonctionne selon un modèle saisonnier pour ses mises à jour, mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour les fans impatients de davantage de contenu : des extensions annuelles sont en préparation. De belles promesses en perspective ? L'éditeur en dit plus.

Dans une récente interview avec Dexerto, Rod Fergusson, le directeur général de la série Diablo, a partagé quelques détails croustillants sur l'avenir du jeu. Selon lui, le plan est de publier des extensions chaque année, confirmant ainsi des rumeurs antérieures.

Nous avons des plans et nous sommes constamment en train de travailler nos saisons et nos extensions, donc c'est quelque chose que nous allons faire pendant longtemps. Nous sommes excités. Quand vous regardez en arrière et réalisez qu'il y a eu 11 ans entre Diablo 3 et Diablo 4, vous avez l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur de nos joueurs, de notre communauté et de ce qu'ils méritent. C'est quelque chose que nous corrigeons dans Diablo 4 avec nos saisons et nos extensions.

De belles promesses

Oui, vous avez bien lu. Blizzard fait une sorte de mea culpa sur Diablo 3 et souhaite tout améliorer pour ce nouvel épisode, avec rien de moins qu'une extension par an. Bien que deux extensions soient déjà confirmées en cours de développement, ce qui reste à voir, c'est si l'une d'elles sera lancée cette année ou fera au moins l'objet d'une annonce. Diablo 4 est un jeu service, partant de ce constat, tout ceci est assez logique et même prévisible. Du Diablo, vous allez en manger pendant encore de nombreuses années. Reste à savoir quel type de contenu nous aurons droit. Le scénario autour de Lilith et Baal a encore beaucoup de choses à dire et à nous apprendre.

La démone a encore de beaux jours devant elle...

Un autre point à considérer est le coût de ces extensions, en particulier à la lumière des critiques précédentes sur la stratégie de monétisation de Blizzard. En attendant, les joueurs peuvent se préparer pour la deuxième saison du jeu, la Saison du Sang, qui sera mise en ligne le 17 octobre.

Que pensez-vous des déclarations de Blizzard sur Diablo 4 ? Êtes-vous satisfait du programme ou auriez-vous préféré un autre jeu ?