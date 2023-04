À quelques semaines de la sortie officielle de Diablo 4, Blizzard a encore du pain sur la planche. En effet, l'expérience des joueurs sur les différentes bêtas n'a pas été optimale, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour beaucoup, la beta fermée a été un supplice avec des files d'attentes interminables qui pouvaient se terminer par des déconnexions. Les difficultés étaient telles que l'éditeur avait même prévenu d'une possible beta ouverte injouable. Ces phases étant terminées, Blizzard va pouvoir se retrousser les manches pour être à l'heure et assurer un lancement en douceur, le Jour J voire avant cela.

Si l'expérience compliquée des deux betas, et la connexion obligatoire de Diablo 4 (y compris en solo), ne vous effraient pas, vous êtes donc sûrement prêts pour la sortie officielle. Un lancement qui interviendra le 6 juin 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais pas sur Xbox Game Pass. Mais si vous achetez une autre édition que la standard, vendue 79,99€, vous aurez accès au jeu avec une avance de quatre jours. Soit le 2 juin prochain au lieu du 6.

Pour jouer à Diablo 4 en accès anticipé, il faut en effet se procurer l'édition Deluxe à 99,99€ ou l'Ultimate à 109,99€. Un privilège plus onéreux donc, mais qui octroie des bonus in-game supplémentaires.

Contenu de l'édition Deluxe de Diablo IV

Le jeu

Monture Porte-Lumière (bonus de précommande)

Armure de monture Caparaçon de la foi

Ailes d’Inarius et familier murloc d’Inarius pour Diablo 3

Monture amalgame de rage pour World of Warcraft

Ensemble ornemental Ténèbres ailées terre d’ombre pour Diablo Immortal

Jusqu’à 4 jours d’early access à Diablo 4 (bonus de précommande)

Monture Tentation

Armure de monture Carapace infernale

Accès au passe de combat premium saisonnier

Contenu de l'édition Ultimate de Diablo IV

Le jeu

Monture Porte-Lumière (bonus de précommande)

Armure de monture Caparaçon de la foi

Ailes d’Inarius et familier murloc d’Inarius pour Diablo 3

Monture amalgame de rage pour World of Warcraft

Ensemble ornemental Ténèbres ailées terre d’ombre pour Diablo Immortal

Jusqu’à 4 jours d’early access à Diablo 4 (bonus de précommande)

Monture Tentation

Armure de monture Carapace infernale

Accès au passe de combat premium saisonnier

Niveaux débloqués dans le passe de combat saisonnier (comprend l’accès au passe de combat premium, 20 niveaux débloqués ainsi qu’un objet ornemental)

Emote Ailes du Créateur

Après avoir fait un trou dans votre portefeuille, rendez-vous le 2 juin 2023 à 1 heure du matin pour jouer en avant-première à Diablo 4 dans sa version finale.

Une carte impressionnante

À la suite de la beta ouverte, qui pouvait durer une dizaine d'heures, un internaute s'est amusé à recréer la map pour voir les zones qui seront disponibles dans la version définitive du jeu. Tout en gardant à l'esprit qu'évidemment, tout le contenu et donc les environnements n'étaient pas jouables. Ca augure du très bon, d'autant que le bestiaire s'annonce lui aussi assez fou. Les développeurs, qui ont semblent-ils vécu l'enfer durant la création, n'auront pas tout donner en vain si le résultat est à la hauteur des espérances.

En parallèle de Diablo 4, Activision Blizzard est toujours au travail sur un jeu AAA « révolutionnaire » inédit.