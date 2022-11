Quand on attend un jeu on est souvent amené à vouloir le comparer à un autre pour s'en faire une idée. Pour Diablo 4, il semble inutile de vouloir comparer son monde ouvert avec celui de Zelda Breath of Wild d'après Rod Ferguson, le manager de la franchise.

C'est via une vidéo de questions-réponses avec IGN que nous avons pu apprendre la nouvelle :

L'une des préoccupations liées au fait de mettre "monde ouvert" dans un grand néon et de le faire clignoter est que les gens ont cette notion de Breath of the Wild, "oh c'est complètement organique et je peux aller n'importe où et faire n'importe quoi". Ce n'est pas vraiment notre histoire... Notre histoire permet la non-linéarité, mais il y a une histoire - nous voulions avoir un début, un milieu et une fin."