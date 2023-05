Diablo 4 n'est plus qu'à quelques jours de sa sortie et il reste encore du travail à faire. Heureusement, Blizzard semble revoir ses priorités et écouter sa communauté. Un gros changement à venir sera d'ailleurs mis en place dans ce sens.

Le prochain hit de Blizzard doit impérativement faire profil bas pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis après les grosses difficultés rencontrées par Diablo Immortal. C'est un fait, même si le dernier jeu de la franchise cartonne, notamment sur mobile où il fête sa première année déjà, il a également été aspergé d'une tonne de polémiques. Diablo 4 a de belles cartes à jouer, c'est certain, mais il est également surveillé de près, de très près. Heureusement, les deux titres sont drastiquement différents l'un de l'autre et cette fois, Blizzard écoute visiblement ses joueurs, et c'est tant mieux.

Blizzard à l'écoute des joueurs de Diablo 4

C'est en tout cas ce que l'on peut constater avec l'une des dernières décisions du studio. Une décision toute bête certes, mais qui témoigne de l'écoute du studio. Lors du dernier test de Diablo 4, beaucoup de joueurs se sont en effet plaints de l'équilibrage et plus précisément de celui de la classe Nécromancien. Alors qu'elle était un poil trop puissante lors des premières phases de test, la classe s'est rapidement fait couper les pattes. Résultat, lorsque les joueurs l'ont essayée lors du dernier Server Slam, ils se sont rendu compte que le nerf était ultra violent. Moins de dégâts globaux, des squelettes qui ne pouvaient plus rien encaisser… la classe Nécro était bien morte cette fois.

Ne fait pas le malin, tu ne pouvais plus te battre correctement.

De gros changements avant la sortie du jeu

Mais ça c'était avant puisque Blizzard vous a écouté et va faire de gros changements avant la sortie du jeu le 6 juin prochain (ou le 2 en accès anticipé) et la classe ne sera d'ailleurs pas la seule à y avoir le droit. Le Nécromancien avait d'ores et déjà profité de quelques ajustement lors du Server Slam. Rob Fergusson lui-même, le grand patron, avait alors pris la parole sur le jeu en affirmant que les retours avaient bien été pris en compte. Il aurait par ailleurs lui aussi ressenti le nerf trop important de cette classe lors de la dernière beta. Il avait finalement annoncé que de premiers changements seraient déployé pendant la beta, ce qui a bien eu lieu, sans pour autant complètement changer la donne. D'autres équilibrages, notamment concernant des boss ou encore la classe Barbare ont déjà été déployés.

Mais comme l'a précisé Fergusson le week-end dernier, l'équilibrage est un processus qui se fait par étapes. Et ça malheureusement, c'est vrai. Sans test et sans données, il est très difficile pour ne pas dire impossible, d'avoir un aperçu des modifications sur le terrain et à grande échelle. Diablo 4 devrait donc se peaufiner davantage avant sa sortie, mais également pendant et après celle-ci bien entendu. Blizzard annonce vouloir être aux petits soins.

N'oubliez pas que l'équilibrage est un voyage, pas une destination. Il faut peaufiner pour bien faire les choses.

Une histoire de tous les diables

Quoi qu'il en soit, Diablo IV devrait avoir le droit à son lot d'ajustements peu avant sa sortie et certainement à un gros patch le jour J. En attendant, le jeu tente de charmer une dernière fois les petits curieux avec une bande-annonce centrée sur l'histoire. Et elle en met clairement plein les mirettes. La nouvelle grande méchante, Lilith, Fille de la Haine, n'a rien à envier à son grand tonton Diablo. Et cette dernière compte bien nous en mettre plein la tronche pour dominer le monde.

Diablo 4 est attendu le 6 juin prochain sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Un accès anticipé de 4 jours est également possible pour l'achat d'une version deluxe.