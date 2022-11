Date de sortie, bêta et précommandes, Diablo 4 fait l'objet de plusieurs rumeurs. Y a-t-il du vrai ? Le président de Blizzard, Mike Ybarra, calme les ardeurs.

À quand la sortie de Diablo 4, de sa bêta ou l'ouverture des précommande ? Un journaliste pense avoir des infos qui n'ont pas l'air tout à fait exactes...

Diablo 4 en avril 2023 sur consoles et PC ?

Dans un article publié sur Windows Central, le journaliste Jez Corden rapporte plusieurs choses au sujet de Diablo 4. Le premier détail qui va en intéresser plus d'un au regard de l'attente suscité par le jeu, c'est la fenêtre de sortie. D'après lui, le titre serait calé pour le mois d'avril 2023 dans le calendrier de Blizzard sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Blizzard aurait l'intention de frapper très fort en faisant cette annonce durant les Game Awards 2022, un événement scruté par le monde entier notamment pour les nombreuses « World Premiere » qui y sont faites. Et ce n'est pas tout car l'éditeur voudrait lancer les précommandes de Diablo 4 pendant la cérémonie avec au choix une version physique classique, une édition numérique et un collector plus cher avec des goodies à l'intérieur. Une belle statue en vue ? Pourquoi pas, mais l'un des bonus serait un accès anticipé pour une bêta ouverte en février 2023.

Du vrai et faux là-dedans ? Sans faire le tri, Mike Ybarra, président de Blizzard, a calmé un peu tout le monde avec ce tweet.

Ne croyez pas tout ce que vous lisez.

Voilà, voilà. Affaire à suivre...

En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, Diablo 4 a été victime d'un énorme leak avec plein de gameplay si vous voulez vous faire un meilleur avis.