Diablo 4 vient de proposer deux week-ends de bêta ouverte aux joueurs. L'occasion de découvrir une partie du bestiaire de Diablo 4 et une mise en scène qui tranche avec les précédents opus. Autre point très attendu par le public : le monde ouvert du jeu développé par Activision. Bien sûr, cette bêta ne permettait pas de l'explorer entièrement. Les joueurs ont quand même pu découvrir une portion non négligeable de l'open world construit par Blizzard. Au vu de ce qu'offrait la bêta, on s'attendait à ce que le monde ouvert complet à retrouver dans la version définitive du jeu soit immense. Visiblement, les joueurs ne seront pas déçus. L'entièreté de la carte vient de fuiter en ligne. Elle promet de très nombreuses heures d'exploration, de loot et de combats intenses, comme sait si bien le faire la licence.

La map de Diablo 4 s'annonce gigantesque

Sur Reddit, un utilisateur nommé Solnica a partagé une version détaillée de la map de Diablo 4. Il explique avoir créé la carte à partir de celle visible dans la bêta ouverte du jeu, qui vient de s'achever. Il va très certainement falloir empiler les heures pour en faire le tour. Il faut déjà une bonne dizaine d'heures pour faire le tour du contenu proposé dans la bêta de Diablo 4. En plus, il faut prendre en compte que cette map ne fait pas apparaître les nombreux donjons du titre. Si des DLC viennent s'ajouter à cela, la durée de vie pourrait atteindre des sommets. Bref, Diablo 4 ne devrait pas décevoir les joueurs qui attendent d'en avoir pour leur argent. Mais la communauté qui suit la série depuis ses débuts ne se contentera pas de ça...

Le prochain jeu de la série de Blizzard attendu comme le messie

Diablo 4 fera-t-il l'unanimité lors de sa sortie dans quelques semaines ? Pour le moment, les ressentis concernant la bêta ouverte semblent mitigés. Les joueurs ont notamment fait part de leur agacement de devoir être connecté à Internet de façon permanente pour jouer. Blizzard n'a toujours pas répondu sur cette question. Difficile d'imaginer que les choses changeront dans la version complète du jeu. Après tant d'années d'attente (Diablo 3 est sorti en 2012 sur PC), les joueurs devraient quand même être au rendez-vous lors de la sortie du hack 'n'slash. Rappelons que Diablo 4 arrivera le 6 juin prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.