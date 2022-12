Diablo 4 nous aura donné plus de nouvelles via ses leaks en pagaille et des rumeurs à gogo que par le biais de canaux officiels. Mais ça, c’était avant les Game Awards 2022 et l'impressionnante bande-annonce qui va avec.

Alors que sa date de sortie a déjà fuitée, Diablo 4 confirme sa sortie le 6 juin 2023 et nous l’annonce avec un tout nouveau trailer qui annonce la couleur : le roi du hack’n slash c’est lui, et personne d’autre.

Diablo 4 arrive et compte bien le faire savoir

Comme beaucoup de jeux cette nuit, Diablo 4 a profité des Game Awards 2022 pour nous sortir une cinématique aussi épique que superbe mettant en scène un impressionnant combat. C'est la claque absolue.

Après la tempête de polémiques autour de Diablo Immortal, Blizzard mise gros sur son Diablo 4 qui devra par tous les moyens réussir à redorer le blason de cette licence culte, adulée par une communauté fidèle et extrêmement active.

Le jeu nous proposera une nouvelle fois plusieurs classes de personnages comme le Barbare, le Druide ou encore le Nécromancien et nous laissera même créer notre héros de toutes pièces.

Encore une fois, on pourra compter sur tout un tas de compétences et de loots à ne plus savoir quoi en faire pour optimiser son personnage et défourailler des monstres à tour de bras. D’ailleurs, les différentes présentations du jeu parlent d’elles-mêmes, le bestiaire promet une nouvelle fois d’être garni et les créatures arriveront en masse.

Jouable seul ou en coopération en ligne, le jeu devrait embarquer tout ce qui a fait la réussite de Diablo 3. Outre les nombreuses pièces d’équipements, on sait d’office que le système de saison sera de retour tout comme le mode hardcore, le craft, les gemmes pour booster ses statistiques et plus encore. Bref, Diablo 4 compte bien mettre tout le monde d’accord que ce soit sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 ou Xbox One.