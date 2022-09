Décidément après un gros leak de GTA 6 c'est au tour du géant Diablo 4 de fuiter via de longues vidéos. L'occasion d'en voir un peu plus.

En ce moment c'est une véritable foire aux fuites. Ainsi, après GTA 6 voilà que Diablo 4 se montre sur un forum de resetera. La première d’environ 5 minutes est accompagnée par un gros morceau beaucoup plus de long de quasiment 40 minutes.

Une fuite massive pour Diablo IV

Pour admirer cette fuite il faut se rendre sur ce lien. Comme vous pouvez le voir il ne s'agit pas d'un simple screenshot ni d'une capture de cinématique comme c'était le cas précédemment mais bel et bien d'une vidéo de gameplay avec ce qui semble être la classe Barbare. On peut y admirer les skills, des dialogues, des quêtes et même la carte du jeu. On vous conseille de faire vite car étant donné qu'il s'agit d'une build avec un code en filigrane, il y a de fortes de chances que le couperet tombe sur le responsable de cette publication. Généralement cela correspond à un code qui est attribué à un développeur.

Comme prévu, le monde du jeu est un monde ouvert où il est possible de voyager entre différentes régions ou donjons sans écran de chargement. Un véritable vent de fraicheur pour la saga Diablo. Sans précision du mois et du jour, la date de sortie de Diablo IV est confirmée pour 2023 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Que pensez-vous des fuites de ce type depuis quelques mois qui semblent passer un nouveau cap ? Dites nous au sein de la session des commentaires.