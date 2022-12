Pas une semaine se passe sans qu'un jeu soit victime d'une fuite. Cette fois cela concernerait rien de plus que le très attendu Diablo 4.

D'après une information récente de WindowsCentral, Diablo 4 devrait sortir en avril 2023. Mais branle-bas de combat depuis cette annonce, un insider et leaker bien connu donne une toute autre version. Voilà ce que l'on sait.

Diablo 4, pour quand ?

Ainsi donc, le leaker Aggiornamenti Lumia, bien connu pour toujours avoir des bonnes informations sur Microsoft et ses applications/jeux de manière générale, vient de poster sur son compte Twitter officiel le message suivant concernant le jeu Diablo 4 :

Diablo IV ➡️ Date de sortie : 5 juin 2023 23:00:00 (Taille : 80GB) | XBOX Standard Edition

Digital Deluxe Edition

Ultimate Edition

D'après lui, Diablo 4 est donc prévu pour le 5 juin 2023 à 23h00 (oui c'est précis). Et le jeu devrait peser 80 Go sur Xbox selon la même information. Enfin, il existerait 3 versions différentes à savoir Standard, Digital Deluxe et Ultimate. Ce qui reste du grand classique pour un jeu Blizzard.

Maintenant reste à savoir si le jeu sort effectivement en juin ou en avril 2023 comme le laisse présager la "fuite" précédente. Le calendrier à peut être évolué chez Microsoft, mais quoi qu'il en soit, avril et juin 2023 cela reste un minuscule petit mois d'écart. Finalement peu de choses après des années d'attente.

D'après l'insider Tom Henderson la presse a assisté à une présentation privée de Diablo 4 suivie d'un hands-on. Les impressions pourraient être en ligne le 7 décembre. Avec dans la foulée une belle présentation lors de la cérémonie des Game Awards