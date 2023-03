En France, le déploiement à grande échelle de la fibre sur le territoire fait le bonheur des gamers. La connexion très haut débit permet notamment de télécharger rapidement des jeux ou de profiter au mieux des parties en multijoueur. Finies les installations qui prennent des heures et le lag extrêmement frustrant. Malheureusement, tous les joueurs ne disposent pas encore de la fibre dans leur zone géographique. Cela n'empêche pas de profiter des jeux en solo de la meilleure des manières. Enfin, en théorie. Plusieurs jeux demandent d'être connecté à Internet en permanence, même sans jouer en ligne. De quoi exaspérer les joueurs de Diablo 4, dont la deuxième phase de bêta ouverte vient de se terminer et qui subit la foudre de la communauté à cause de ce principe jugé absurde.

"Y'a plus Internet" !

Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs expriment leur colère. "Pourquoi imposer une connexion Internet même pour jouer uniquement en solo ?", se demandent plusieurs utilisateurs de Twitter qui ont profité de la bêta ouverte de Diablo 4. Surtout que les serveurs du jeu de Blizzard ont un peu accusé le coup à cause de l'afflux massif de joueurs pendant la bêta. Les files d'attente et les déconnexions, la communauté n'aime pas ça et le fait savoir. La plus grande peur des joueurs : que la version définitive de Diablo 4 nécessite une connexion Internet pour jouer. Malheureusement, tout porte à croire que rien ne changera d'ici au 6 juin prochain...

Un monde ouvert inédit pour la saga Diablo, mais à quel prix ?

Rappelons que Diablo 3 fut critiqué pour le même motif à l'époque. On imagine difficilement les développeurs changer leur fusil d'épaule. Il confirmait déjà qu'il faudrait une connexion Internet permanente pour jouer à Diablo 4 en 2019. Rappelons que le hack 'n' slash offrira un monde ouvert pour la première fois de l'histoire de la série. Il sera possible de croiser régulièrement d'autres joueurs pendant l'aventure (en nombre plus ou moins important en fonction des zones). Diablo 4 sortira le 6 juin prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, plus de 11 ans après Diablo 3. Autant dire que les attentes des joueurs devraient être très élevées.