La débâcle de Diablo Immortal crée l’inquiétude chez les fans. Le quatrième opus tant attendu souffrira-t-il lui également d’un modèle économique désastreux ? Les développeurs s’expriment sur le sujet en dévoilant la boutique de Diablo 4 et quelques nouvelles informations croustillantes.

Diablo 4 pay-to-win ? Voici ce que l'on sait

Diablo 4 revient sous le feu des projecteurs. A l’occasion de son nouveau rapport trimestriel, l’équipe de développement est revenue sur un point du jeu particulièrement craint. S’il ne sera pas free-to-play comme le tant décrié Diablo Immortal, le quatrième opus aura tout d’un jeu service. Battle Pass, saisons et bien sûr boutique avec des microtransactions. Le modèle économique du jeu est clairement attendu au tournant et Blizzard a tenu à communiquer sur ce sujet précisément.

C’est désormais confirmé, Diablo 4 n’aura aucune lootbox ou technique du genre. « Pour éviter les mauvaises surprises, il est primordial que les joueurs sachent exactement ce qu’ils vont acheter », expliquent les développeurs. Plus concrètement, il sera possible de prévisualiser chaque achat dans la boutique. Elle contiendra avant tout des objets ornementaux pouvant être achetés avec une monnaie premium. Ils sont évidemment facultatifs et uniquement cosmétiques et n’auront aucun impact sur le gameplay. « Dans Diablo 4, il sera impossible de gagner en puissance en payant » promet Blizzard.

Un Battle Pass sera également de la partie. Il comprendra une partie gratuite avec des objets améliorant le gameplay pour les joueurs, des éléments cosmétiques et de la monnaie premium, ainsi qu’un volet payant avec uniquement des objets ornementaux et de la monnaie premium pour la boutique. L’objectif est donc de permettre à l’ensemble des joueurs de pouvoir gagner toute une variété de récompenses gratuitement simplement en jouant à la saison en cours.