Diablo 4 va très largement changer avant sa sortie et c'est grâce à toute la communauté. Blizzard a pris en compte les retours et nous dresse la liste de ce qui va être modifié.

Diablo 4 arrive bientôt et a déjà terminé plusieurs phases de test. Durant ces périodes, des milliers de joueurs ont pu tester le jeu avant sa sortie finale. Les retours ont été nombreux concernant les mécaniques de jeu, l’équilibrage et les rapports de bugs.

Blizzard a visiblement bien pris note de tout ceci puisque de très nombreux changements sont d’ores et déjà actés.

Il ne s'agit ici qu'un tour d'horizon des modifications à venir. Plus de détails seront donnés prochainement à l'occasion d'un livestream qui se tiendra le 20 avril prochain sur la chaine officielle.

Blizzard à l'écoute des joueurs pour peaufiner Diablo 4

Diablo 4 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 6 juin prochain. Il ne reste donc plus que quelques semaines à Blizzard pour peaufiner son bébé. Les développeurs ont d’ailleurs partagé une partie de ce qui sera changé avant que le jeu ne soit disponible pour tout le monde.

Et la communauté a été écoutée puisque la plupart de ces changements sont dus aux nombreux retours qu’on fait les joueurs.

Une fois les week-ends d'accès anticipé et de bêta ouverte terminés, l'équipe de développement a lu tous vos commentaires et examiné les données de jeu. En utilisant ces informations, nous avons apporté une variété de correctifs et de mises à jour à plusieurs systèmes de Diablo 4. Ils seront tous présents dans la version finale qui sortira le 6 juin . Rien de tout cela ne serait possible sans vous tous. MERCI !

Les donjons ont été retapés

En premier lieu, c’est une grande partie des donjons qui ont été modifiés. Comme l’explique Blizzard, l’un des plus gros reproches fait concernant les donjons est qu’il fallait bien souvent faire des allers-retours inutiles et peu passionnants. Les développeurs ont donc décidé de remédier à cela sur une large sélection de donjons. D’autres ajustements suivront plus tard et Blizzard promet de surveiller les retours de près une nouvelle fois.

Liste des donjons qui seront modifiés

Caldera Gate

Defiled Catacombs

Derelict Lodge

Forbidden City

Hoarfrost Demise

Immortal Emanation

Kor Dragan Barracks

Maulwood

Rimescar Caverns

En supplément, de nombreux ajustements ont été faits pour rendre l'exploration des donjons plus dynamique que jamais. En l'occurrence, il y aura désormais plus d'événements aléatoires, les actions sur l'environnement ont été simplifiées et il n'y aura plus besoin de refouiller chaque recoin du donjon pour chercher les dernières créatures restantes.

Tous les changements appliqués aux donjons

Les chances qu'un événement apparaisse à l'intérieur d'un donjon sont passées de 10 % à 60 %.

Pour réduire les allers-retours, un petit nombre de monstres dispersés chercheront désormais le joueur pour l'aider à atteindre l'objectif « tuez tous les monstres ».

Lorsque l'Animus est rassemblé, le joueur et ses alliés à proximité ont le droit a des bonus: Gain de ressources. Réduit tous les temps de recharge actifs de 1 seconde.

Le temps de canalisation demandé pour l'activation de l'Animus a été réduit de 3 à 0 secondes.

Le temps demandé pour les sauvetages a été réduit de 3 à 1,5 seconde.

Lorsuq'un sauvetage est réussi, une potion de santé est désormais donnée.

Lorsque vous portez un objet spécial de donjon (ex : Bloodstone, Statue de l'Ancien...), vous recevrez maintenant un bonus « Momentum » qui vous accordera, à vous et à vos alliés proches, une augmentation de 25 % de votre vitesse de déplacement.

Les socles activables ont vu leur temps de canalisation réduit de 2 à 0 secondes.

Remettre un objet portable sur son piédestal restaure désormais complètement la santé, les ressources, les potions et réinitialise les temps de recharge pour tous les joueurs à proximité.

Toutes les portes généreront désormais un ping sur la minicarte lorsqu'elles seront ouvertes.

Tous les objectifs de structure dans les donjons proposent désormais de nouveaux défis à surmonter.

Equilibrage des classes

Les classes aussi auront le droit à plusieurs modifications, principalement de l'équilibrage. Beaucoup de compétences ont été retouchées et Blizzard donnera de plus amples détails peu avant la sortie du jeu. Pour l'heure voici les changements, dans les grandes lignes, partagés par les développeurs.

Général Les effets spéciaux comme l'Etourdissement ou le Gel peuvent être appliqués aux monstres Elites deux fois plus longtemps avant qu'ils ne deviennent insensibles. Examen des compétences de chaque classe pour confirmer que toutes les classes ont accès à suffisamment de compétences qui suppriment les effets affectant le contrôle. De nombreux pouvoirs légendaires ont eu des mises à jour.

Barbare Réduction forfaitaire des dégâts passifs de 10 % pour la classe barbare. Certains passifs de l'arbre de compétences ont vu leurs effets de réduction des dégâts réduits pour compenser. La compétence « Tourbillon » inflige désormais plus de dégâts et consomme plus de fureur. L'amélioration de la compétence « Double Swing » rembourse l'intégralité de son coût de fureur lorsqu'elle est utilisée sur des ennemis étourdis ou renversés.

Druide Les compétences de compagnon infligeront désormais des dégâts fortement accrus. Toutes les compétences ultimes ont vu leur temps de recharge réduit. Des améliorations ont été apportées à « Maul » et « Pulverize» . L'utilisation d'une compétence non métamorphe transformera un Druide en sa forme humaine.

Nécromancien Les sbires invoqués mourront plus souvent, obligeant les joueurs à utiliser des cadavres plus souvent. De nombreux bonus du « Livre des Morts » ont vu leurs statistiques augmentées. Les dégâts infligés par la compétence « Explosion de cadavre » ont été réduits. La luminosité des guerriers squelettes et des mages a été réduite.

Voleur Les améliorations des compétences de type subterfuge ont vu leurs bonus augmentés. Plusieurs compétences passives ont vu leurs bonus augmentés. Toutes les compétences de type imprégnation ont vu leur temps de recharge augmenté.

Sorcier Les dégâts de « Traits Chargés » ont été augmentés et le coût en mana a diminué. Diminution des dégâts de « Chaîne d'Eclairs » et réduction de son efficacité contre les Boss. Diminution du temps de recharge du bonus d'enchantement de la compétence « Incinérer ». Les Murs de flammes apparaîtront désormais plus fréquemment sous les ennemis lors de l'utilisation de son bonus d'enchantement. Augmentation des chances de coups critiques pour le bonus d'enchantement de la compétence « Météore ».



Les autres changements importants de Diablo 4

En plus des donjons et des classes, plusieurs autres facettes de Diablo 4 ont eu le droit à une petite révision. L'interface utilisateur, les combats ou encore les cavernes ont tous leur lot de changements.

Une fois encore, les développeurs n'entrent pas dans le détail de tout ce qui a été modifié, mais ils nous partagent un aperçu plutôt fourni de ce qui vous attend le 6 juin prochain.

Interface Correction d'un problème où le lecteur d'écran intégré ne lisait pas les touches, les détails des options de jeu et d'autres textes de l'interface utilisateur. Correction d'un problème où les actions ne pouvaient pas être liées à la molette de la souris. Correction d'un problème où certaines actions ne pouvait pas être liées au bon stick analogique sur la manette. Le tchat s'affichera désormais sur le côté gauche de l'écran lorsque la barre d'action sera centrée. Les statistiques d'un personnage seront affichées par défaut lorsque les joueurs cliqueront sur le bouton "Matériaux" et "statistiques" dans leur inventaire. Modifications pour la personnalisation des touches. La police a été remplacée par une nouvelle police avec serif.

Boss et ennemis spéciaux Correction de plusieurs problèmes qui permettaient aux boss, comme le Boucher, de ne plus bouger. Le Boucher a été rééquilibré et présentera un plus grand défi dans les niveaux de monde 3 et 4. Des boss tels que T'chort, Malnok, Vhenard et d'autres ont été rééquilibrés. Correction d'un problème où les Brutes Vampires utilisaient de mauvaises compétences.

Caves Augmentation des chances qu'un événement de donjon se produise dans les caves. Les caves récompenseront désormais systématiquement d'un coffre une fois qu'elles auront été terminées. Correction d'un problème où les caves étaient prématurément marquées comme terminées. Correction d'un problème où le monstre Elite garanti était absent d'une cave.

Général Correction d'un problème où les joueurs pouvaient augmenter la vitesse d'attaque en annulant les attaques plus tôt. Correction d'un problème où les personnages n'étaient pas immunisés et impossibles à cibler après avoir été chargés dans une zone. Le bouton "Réinitialiser le donjon" a été désactivé. Correction d'un problème qui faisait que certains lieux avaient moins de monstres que prévu jusqu'à ce que les quêtes de campagne dans ces territoires soient terminées.



Si vous souhaitez approfondir un peu plus, vous pourrez retrouver la totalité de ce post sur le site officiel de Diablo 4.