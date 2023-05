La sortie de Diablo 4 approche et Blizzard a décidé de dévoiler en détails le système de battle pass avec des infos très concrètes. On en sait également un peu plus sur la première saison.

L'attente touchera bientôt à sa fin. Dans un peu moins d'un mois, le 6 juin, Diablo 4 sera enfin disponible dans sa version complète. Le hack'n slash de Blizzard s'est déjà laissé approcher à travers plusieurs bêtas, mais les choses sérieuses ne commenceront qu'après la sortie du jeu. C'est là que l'ensemble du contenu du lancement sera mis à disposition des joueurs, avant que les mises à jour post-lancement pointent le bout de leur nez. Des contenus saisonniers vont notamment voir le jour, et Blizzard tient à rassurer les joueurs sur son battle pass qui fait débat au sein de la communauté.

Un battle pass gratuit pour Diablo 4...

Ce mercredi 10 mai s'est tenu un nouveau livestream des développeurs sur Diablo 4. L'occasion, pour eux, de détailler tout ce qui nous attend à partir du 6 juin. En évoquant le système de saisons, Blizzard a rappelé qu'il y en aurait quatre par an, chacune durant donc environ trois mois. Elles proposeront des nouveautés de gameplay - qui disparaîtront à la fin de la saison, quitte à revenir par la suite - ainsi que de nouvelles quêtes. Celles-ci seront totalement indépendantes de la quête principale et mettront en scène de nouveaux personnages. Seront également à prévoir « des objets légendaires, des changements d’équilibre des classes, des améliorations de confort et bien plus encore. » Ça, vous le saviez plus ou moins si vous avez suivi l'actualité autour de Diablo 4.

Mais les développeurs se sont particulièrement attardés sur les battle pass. Il y en aura un nouveau à chaque saison, et chacun contiendra 90 paliers. Pour les franchir, les joueurs devront remplir des objectifs spécifiques liés à chaque chapitre. Cela leur rapportera de la "faveur", qui leur permettra de débloquer des "cendres fumantes" parmi les 27 paliers gratuits. En les dépensant lors des des bénédictions saisonnières, elles « offriront un bonus d’EXP, d’or ou d’oboles en fonction des bénédictions pour lesquelles vous dépensez les ressources ».

Chaque saison de Diablo 4 introduit une série d'objectifs qui composent le Voyage de Saison. Progresser dedans offre des récompenses et des progrès dans le Battle Pass. Il y a de plus grandes récompenses à mesure que vous jouez davantage tout au long de la saison.

... mais plus intéressant si vous mettez la main à la poche

Comme dans n'importe quel autre jeu avec un battle pass saisonnier, Diablo 4 proposera également une version Premium. Payante (9,99€), elle vous donne accès aux récompenses des 90 paliers. Cependant, Blizzard assure que les 67 paliers qui ne sont pas accessibles gratuitement ne confèrent que des bonus cosmétiques et n'aident pas à la progression. Enfin, il existe un Battle Pass Accéléré, qui vous permet de franchir instantanément les 20 premiers paliers. Son prix est en revanche bien plus élevé : 24,99€. Comme pour le passe de combat saisonnier, les achats via la boutique du jeu ne concernent que des éléments cosmétiques.

A noter que la première saison de l'Année 1 devrait débarquer entre mi et fin juillet. Y accéder demandera d'avoir fini la Campagne au moins une fois avec un personnage. Si cela ne vous permettra pas de vous faire un avis sur le système de seasons pass, rappelons qu'une ultime beta ouverte se tiendra du 12 au 14 mai et sera accessible à tous les joueurs. Le contenu devrait être peu ou proue le même que lors des précédentes. Pour la version (temporairement) complète de Diablo 4, rendez-vous le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series !