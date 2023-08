Comme nous pouvions vous le reporter, Diablo 4 souffre de quelques problèmes malgré ses qualités. Parmi eux on note notamment des bugs, des problèmes d'équilibrages et la présence d'exploits. Pour ceux qui ne sont pas très au fait avec ce type de problématique, un exploit dans le domaine du jeu vidéo (et dans l'informatique de manière plus globale) fait référence à une technique pour exploiter une vulnérabilité ou une faiblesse dans un système. Dans un jeu vidéo il s'agit la plupart du temps d'exploiter un bug pour obtenir quelque chose plus rapidement (du loot, de l'expérience, des avantages sur d'autres joueurs, etc). Dans le cadre de Diablo 4 pаr ехеmрlе, сеrtаіnѕ utіlіѕаtеurѕ ѕе ѕоnt rеndu соmрtе qu'іl étаіt роѕѕіblе dе trаnѕférеr un реrѕоnnаgе du Rоyаumе Étеrnеl dаnѕ lе mоndе ѕаіѕоnnіеr, се quі n'еѕt nоrmаlеmеnt раѕ possible. Il faut en temps normal créer un nouveau personnage de zéro. C'est donc ce que l'on appelle un exploit et Blizzard n'aime pas du tout ça.

Blizzard tape du poing sur la table pour Diablo 4

Sсіеmmеnt transférer un personnage du Royaume Étеrnеl au Royaume Saisonnier peut clairement être considéré comme de la triche. Car le personnage en question n'est pas sur le même pied d'égalité que les autres utilisateurs. Avec les avantages que cela implique, ca peut même être considéré aussi comme étant de l'antijeu. C'est pourquoi Blizzard a voulu se montrer intransigeant à l'égard de ces joueurs de Diablo 4 avec une solution radicale mais non moins efficace : le ban. Sur le forum Reddit plusieurs utilisateurs reportent des cas de bans dans le cas de l'exploitation du bug, vous pouvez retrouver l'intégralité des messages via ce lien. Dans le même temps, le Community Manager de Diablo, Adam Fletcher, a répondu à un thread sur les forums officiels au sujet de l'exploit. Dans celui-ci, il confirme que Blizzard a déjà pris des mesures contre les contrevenants et que l'ensemble du bug a été corrigé pour éviter tout soucis.

Je voulais juste que tout le monde sache que cela a été résolu il y a quelques jours dans notre dernier correctif et que ça n'a pas été signalé dans le jeu depuis Nous avons également agi sur certains comptes liés à cet incident. Nous remercions tout le monde d'avoir porté cela à notre attention.

Hélas au sein des divers discussions, il semble être assez difficile de connaitre la durée exacte du ban. Est-ce permanent ? Ou seulement quelques jours/semaines ?

Le Community Manager de Diablo s'exprime sur les forums

Blizzard souhaite rendre son jeu irréprochable

Outre l'exploit, Blizzard souhaite aussi résoudre au plus vite un bug qui concerne la progression et qui empêche certains joueurs de profiter du contenu de la Saison 1 de Diablo 4 dans son intégralité. D'après Mike Ybarra, président de l'entreprise, celui-ci devrait être résolu ce jour (à l'écriture de cette news, soit le 8 aout 2023). Aussi on sait que le studio/éditeur souhaite améliorer deux classes : le sorcier et le barbare via divers changements sur les skills et le rythme des combats dans l'objectif de rendre le jeu "plus fun et efficace".