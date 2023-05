Malgré la mort de l'E3 2023, les constructeurs, éditeurs et développeurs vont continuer à prendre la parole tout au long du mois de juin. Certaines des conférences feront d'ailleurs partie du Summer Game Fest 2023. Même si Devolver Digital a jeté l'éponge, avant l'annonce officielle de l'annulation de l'Electronic Entertainment Expo (E3), l'éditeur de pépites indépendantes ne restera pas silencieux. Bien au contraire.

Un événement Devolver Digital annoncé

Sans savoir s'il s'agit d'un événement autonome ou lié au Summer Game Fest 2023, Devolver Digital annonce un Devolver Direct. Une conférence qui sera diffusée en juin prochain. « Oui nous organisons un Devolver Direct en juin. Plus d'information prochainement » (via Twitter). De plus amples détails ? Patience.

Le Devolver Digital Direct 2022 était en tout cas cinglant. Et c'est ce qu'on attend à chaque édition. L'année dernière, la pratique de mettre un faux compte à rebours, pour en ajouter un nouveau après la fin du premier, avait été raillée. Un procédé utilisé par plusieurs acteurs de l'industrie qui, à force, peut agacer les viewers. Suda51 (No More Heroes) avait été embauché pour réinterpréter L'Histoire sans fin.

Hormis les sketchs qui se moquent ouvertement de l'industrie du jeu vidéo, Devolver Digital n'en oublie pas les jeux. En 2022, on a eu l'annonce du très prometteur The Plucky Squire. Un titre d'aventure / plateforme qui s'amuse à jouer avec les perspectives pour un résultat aguicheur. Une production du co-directeur de The Swords of Ditto. ll y a également eu Skate Story, un « Tony Hawk » où l'on réalise des tricks pour tuer des démons, mais aussi Anger Foot. Un fast-FPS à la Hotline Miami.

Image de The Plucky Squire (crédits : Steam).

Les autres annonces potentielles

Ce n'est pas confirmé, mais on pourrait aussi revoir Gunbrella. Le nouveau jeu des créateurs de Gato Roboto. Un soft en side-scolling où l'on incarne un bûcheron.

Un bûcheron bourru, une bonne vieille soif de vengeance, un mystérieux flingue parapluie : Gunbrella est une enquête musclée au milieu des goules, des gangsters, des flics et des gourous sur fond d’incurie industrielle. Tirez profit de votre Gunbrella pour glisser, planer, vous balancer, dasher ou encore plonger et rassemblez des débris et autres trucs qui traînent pour faire le plein de munitions et acquérir diverses améliorations. Une secte impliquée dans des enlèvements, des gangs miteux, des spectres qui se matérialisent là où le sang coule… le voyage s’annonce aussi dense que périlleux ! Via Gameblog.

Pourquoi pas également une date de sortie pour KarmaZoo ? Une pépite Devolver Digital qui nous a déjà charmé lors de la preview. Un jeu coopératif fait de plateformes, réflexion et d'énigmes. « Serrez-vous les coudes pour gagner ! KarmaZoo est un jeu de plate-forme coopératif joyeux et un peu foufou. Jusqu'à 10 joueurs font équipe en combinant les capacités de 50 personnages différents pour effectuer une Boucle et récolter du Karma ! » (via Steam). Les 50 personnages ne sont pas humains, mais ce sont des animaux. KarmaZoo sera disponible en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC à partir de cet été.

On vous laisse avec le trailer de gameplay :