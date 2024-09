Lancée en 2001, la licence Devil May Cry, à l'origine imaginé comme un spin-off de Resident Evil, a au fil des épisodes volé de ses propres ailes et est devenue une franchise phare de Capcom. Son cinquième opus sorti en 2019 a notamment fait grand bruit. Cinq ans plus tard, Dante, Vergil, Nero et tous les autres peuvent désormais vraiment pleurer suite à une annonce choc.

Devil May Cry porte désormais bien son nom

Dès ses débuts, la licence beat'em all diablement stylée et grandement inspirée de l'Enfer de Dante baptisée Devil May Cry a été portée par Hideaki Itsuno. L'homme a débuté sa carrière chez Capcom en 1994, et a également dirigé d'autres grosses productions du géant japonais, comme récemment un certain Dragon's Dogma 2. Mais cela appartient désormais au passé, après 30 ans de bons et loyaux services, puisque celui-ci a annoncé quitter le navire, à la stupéfaction générale.

Devil May Cry et Dragon's Dogma se retrouvent donc désormais orphelins d'un directeur particulièrement influent au sein de Capcom. Cela pourrait ou non avoir une influence pour la suite de ces deux licences phares du studio japonais. Ce qui est toutefois rassurant, c'est qu'Hideaki Itsuno ne quitte pas pour autant l'industrie du jeu vidéo. Il va en effet tracer sa propre route et déclare « développer un nouveau jeu dans un nouvel environnement ».

Le mystère reste encore entier s'agissant de ce nouveau projet chapeauté par Itsuno-san. Celui-ci espère toutefois continuer à « créer des jeux aussi amusants, beaux et mémorables, voire davantage que ceux qu'il a déjà créés auparavant ». Compte tenu de son expérience et influence après avoir dirigé des monuments tels que Devil May Cry, on surveille naturellement la suite de son travail avec intérêt. Malgré cette triste et soudaine nouvelle, il tient à remercier les joueurs pour leur support de longue date envers les jeux et personnages dont il a eu la charge, et les invite à « continuer de supporter les jeux et personnages de Capcom ».

Source : Hideaki Itsuno sur X.com