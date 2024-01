On vient d'apprendre qu'un nouveau jeu Deus Ex était bel et bien en développement, mais il vient d'être annulé. Le problème, c'est que la situation est grave pour le studio derrière le titre.

Vu de loin, l'année 2023 était riche en grosses sorties. Mais pour l'industrie, ce fut une période sombre marquée par plusieurs vagues de licenciements. Et malheureusement, ça se poursuit en 2024. Le nombre de personnes remerciées avoisine les 6000, et on est seulement au mois de janvier. Du coup, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, et on vient justement d'apprendre qu'un jeu Deus Ex a été annulé. En soi, ça arrive, mais cette décision s'est accompagnée d'une conséquence tragique.

Un jeu Deus Ex annulé, avec des licenciements

Une fois n'est pas coutume, c'est le groupe Embracer qui a fait tomber le couperet. Alors qu'il était en chantier depuis deux ans, ce mystérieux titre Deus Ex a été tué avant même qu'on puisse en voir une image. C'est triste, mais des annulations de jeu, ce sont des choses qui se produisent. Là où ça devient vraiment un problème, c'est quand c'est suivi par des licenciements. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. La firme suédoise a mis à la porte un certain nombre d'employés d'Eidos Montréal, qui chapeautait le projet.

Le studio a été obligé de dire au revoir à 97 personnes, comme il l'a expliqué dans un communiqué. La cause était visiblement « le contexte économique mondial, les défis de notre industrie et la restructuration globale annoncée par Embracer ». C'est juste dramatique, et ça donne l'impression que personne n'est à l'abri. Pour le moment, Eidos Montréal va se concentrer sur une franchise inédite, en lieu et place de Deus Ex. Mais il est doit être difficile de passer immédiatement à autre chose lorsqu'on a mis tout son cœur sur un tel jeu. En tout cas, on espère que les remerciés arriveront à rebondir.

En vérité, ce n'est pas une grosse surprise. La fameuse restructuration d'Embracer avait déjà conduit à l'annulation de plusieurs projets non annoncés. On ne savait juste pas si un Deus Ex était concerné, mais on a maintenant la réponse. C'est vraiment triste, d'autant plus que la franchise n'a pas été rachetée par le géant depuis si longtemps que ça. Il va falloir faire le deuil des prochaines aventures d'Adam Jensen.

Embracer poursuit sa restructuration, mais à quel prix ?

Embracer n'en est pas à son premier coup d'essai. L'annulation de ce Deus Ex, les licenciements chez Eidos Montréal, tout ça, c'est loin d'être un cas isolé. Souvenez-vous, en novembre dernier, on nous avait rapporté une nouvelle des plus inquiétantes. En trois mois (jusqu'à fin septembre 2023), l'entreprise s'était séparée de près de 5% de ses employés. 5% étant ici égal à 900 employés, dont 511 développeurs. Phil Rogers, le directeur de la stratégie par intérim de la firme, s'était d'ailleurs expliqué sur ces décisions radicales auprès de GamesIndustry. Voici ce qu'il avait dit :