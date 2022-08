Avant Cyberpunk 2077 il y avait Deus Ex. La série est tombée aux oubliettes depuis six ans déjà, mais le rachat d'Eidos Montréal par Embracer Group pourrait bien faire changer les choses.

Un retour en force pour Deus Ex ?

Rumeur du jour bonjour. Selon le journaliste Jeff Grubb, la série Deus Ex pourrait faire un retour fracassant dans un opus aussi, si ce n’est plus, ambitieux que Cyberpunk 2077. Selon ses informations, le studio a de très grands projets pour la saga suite au rachat par Embracer Group. Les équipes souhaiteraient se remettre immédiatement sur la licence pour non seulement concurrencer Cyberpunk 2077 mais « faire ce q'il n’a pas pu faire », explique l’insider bien informé sans donner plus de précision.

D’après lui, « c’est encore trop tôt, on ne sait pas ce que ça va donner mais c’était impossible de faire de tels projets avec Square Enix ». L’éditeur japonais, visiblement peu friand de ses licences occidentales, n’aurait sans doute pas donné le feu vert pour un nouveau jeu. Sous la tutelle d’Embracer Group en revanche, tous les espoirs sont permis. Le prochain Deus Ex devrait donc venir marcher sur les plates bandes de Cyberpunk 2077, sans doute en poussant un peu plus le traitement des thèmes cyberpunk. Reste maintenant à voir quelle tournure le jeu pourrait prendre. Affaire à suivre…