Bonne nouvelle pour les fans de jeux tactiques ! Delta Force ouvre son playtest gratuit à tous les joueurs à l’occasion du Steam Next Fest, qui se déroule du 14 au 21 octobre 2024. Pendant une semaine, vous pourrez essayer le jeu, découvrir ses mécaniques et donner vos retours avant la sortie officielle. Le jeu se présente comme un concurrent direct de Battlefield.

Qu'est-ce que Delta Force, concurrent futur de Battlefield ?

Delta Force est un jeu de tir tactique développé par TiMi Studio Group. Il s’inspire de la célèbre série de la fin des années 90, mais propose une version moderne avec des graphismes améliorés et des combats plus réalistes. Le jeu se concentre sur des missions militaires, où la planification et le travail d’équipe sont essentiels. Que vous soyez en mode solo ou multijoueur, chaque mission demande stratégie et coordination.

Le jeu se distingue par son accent mis sur la stratégie et la coordination en équipe. Chaque mission demande de la planification, de l'exécution précise et une grande attention aux détails. Vous devrez exploiter l’environnement, utiliser des armes réalistes et collaborer avec vos coéquipiers pour atteindre vos objectifs. Que ce soit en mode solo ou multijoueur, chaque mission vous plonge dans des environnements variés, allant de déserts arides à des zones urbaines en guerre. Bref, du Battlefield-like.

Le Steam Next Fest est l’occasion pour les développeurs de présenter leurs jeux à venir. Pendant cet événement, les joueurs peuvent tester des démos et participer à des playtests comme celui de Delta Force. Ce test ouvert est une excellente opportunité de plonger dans l'univers du jeu avant sa sortie.

En participant, vous pourrez explorer les mécaniques de combat, découvrir les cartes et missions disponibles, et surtout, donner vos impressions. Les retours des joueurs, qu'ils aient été biberonnés à Battlefield ou non, sont cruciaux pour les développeurs, qui utilisent ces informations pour affiner le jeu et améliorer l’expérience finale.

Source : Steam