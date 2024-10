En septembre dernier, Bungie annonçait une refonte majeure du suivi de Destiny 2 pour l'avenir de son jeu-service phare. Un troisième opus n'est donc clairement pas dans les plans du studio, du moins pour l'instant. Un mois plus tard, la franchise MMOFPS refait cependant parler d'elle, avec l'annonce d'un nouveau jeu gratuit. Mais celui-ci ne sera clairement pas pour tout le monde.

Rising d'un nouveau jeu Destiny gratuit

Après avoir occupé de nombreux Gardiens d'abord uniquement sur consoles avec le premier opus, puis également sur PC avec le second, Destiny entend s'élever sur une nouvelle plateforme. L'annonce n'a cependant pas été faite par Bungie mais par... NetEase Games. Souvenez-vous, c'est à ce studio chinois que l'on doit un certain et très controversé Diablo Immortal sur mobile. Destiny Rising, de son vrai nom, est donc un jeu mobile free-to-play. Son ambition est de reprendre la formule FPS-RPG de la licence, et l'adapter au format portable. Le support des manettes sera cependant de la partie.

Le titre est en tout cas développé en partenariat avec Bungie et entend proposer une expérience alternative à Destiny 2, notamment au niveau de l'histoire. Rising entend en effet explorer une période jamais vue de l'univers imaginé par les créateurs d'Halo. Il serait cette fois question d'une ère de paix, après la destruction de la civilisation suite à l'Âge Sombre. Le gameplay de Destiny Rising sera peu ou prou similaire aux jeux d'origine, avec diverses activités JcE et JcJ.

Sur le papier, Destiny Rising semble avoir quelques mérites. Mais tel était aussi le cas pour l'autre titre développé par NetEase Games qu'était Diablo Immortal. Avec les énormes controverses que l'on connaît aujourd'hui, notamment au niveau d'une monétisation diablement prédatrice. Espérons que tel ne sera pas le cas pour cette adaptation mobile de la franchise phare de Bungie. D'aucuns gageront cependant que, au vu du modèle économique des jeux originaux, cette version mobile risque d'être pire encore. Nous aurons un début de réponse en ce sens lorsque Destiny Rising arrivera dans une alpha test fermée le 1er novembre à venir.

Source : Site officiel de Destiny Rising