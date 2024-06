Depuis le 4 juin, les Gardiens sont bien occupés par le dernier DLC en date de Destiny 2 : La Forme Finale. Comme son nom ne l'indique pas, l'aventure est loin d'être finie pour Bungie dans cet univers. Dans le cadre d'une vidéo intitulée : « Le Voyage à venir », le studio a dévoilé la roadmap pour son MMO-FPS gratuit, avec un joli teasing.

Destiny 2 veut encore explorer d'autres frontières

En plus du massif DLC La Forme Finale, Destiny 2 a encore bien des histoires à raconter dans son vaste univers. Cela prendra la forme d'Épisodes, qui permettront d'étoffer le lore du jeu de Bungie. Le premier chapitre de cette nouvelle histoire, Échos, est d'ores et déjà disponible et le sera pour les quatre prochains mois. Les joueuses et joueurs pourront découvrir ce que ce contenu raconte et gagner au passage des équipements et sets d'armure. Le second épisode, nommé Revenant, sera centré sur les Déchus et sortira donc après Échos. Cette trilogie se terminera enfin par Hérésie, qui se focalisera sur la terrifiante Ruche. Dans chaque épisode, les Gardiens seront encouragés à découvrir ces nouvelles histoires avec de l'équipement thématique à la clé, ainsi que quelques variations de gameplay.

Un programme plutôt intéressant en soi, mais c'est surtout l'ultime annonce de cette présentation qui a attiré l'attention des fans de Destiny 2. Pour sa onzième année de service, Bungie a teasé que « le voyage va continuer » avec ce qui n'est connu pour l'heure que sous le nom de code « Frontières ». Les spéculations vont depuis bon train quant à déterminer ce que cela signifie. Par le passé, le studio n'a jamais teasé un DLC par son nom de code. Mais une sortie en 2025 ne semble pas coïncider avec un éventuel Destiny 3. Faute de mieux, il faudra donc attendre l'année prochaine pour découvrir ce que ce nouvel épisode dans l'univers du MMO-FPS gratuit de Bungie nous réserve.