Les adeptes de Destiny 2 peuvent enfin célébrer une mise à jour très attendue annoncée par Bungie, qui apporte non seulement une hausse du plafond de Glimmer (l'argent in-game) et des contenus additionnels pour la Saison des Souhaits, mais aussi, et surtout, une nouveauté majeure. C'est assez remarquable quand on pense que le jeu a maintenant 10 ans. Comme quoi, le FPS a eu une belle longévité.

Destiny 2, 7 ans après

Enfin ! Bungie offre maintenant la possibilité de personnaliser l'apparence des Gardiens. Cette fonctionnalité, attendue depuis une décennie (depuis la sortie de Destiny 1), arrive et est entièrement gratuite. Selon les dernières informations de Bungie, les joueurs auront la liberté de modifier l'apparence de leur personnage dans Destiny 2 au niveau des traits. Ainsi, si vous regrettez le style de votre personnage créé il y a des années ou les marques faciales choisies sur un coup de tête, vous pourrez bientôt les changer. La mise à jour, qui sera disponible en mars avant le lancement de The Final Shape, permettra de modifier divers aspects du personnage, tels que le type de corps, le visage, la coiffure, la tête et les marquages, directement depuis l'écran de sélection des personnages. Bungie souligne que cette fonctionnalité sera accessible sans frais et sans limite de nombre de modifications.

Toutefois, il est important de noter que l'origine du personnage restera inchangée. Ainsi, les choix initiaux concernant la race du personnage, comme être un humain, resteront fixes. En parallèle de cette nouveauté, Bungie prévoit également de réinitialiser le plafond de la prime Synthweave avec le lancement de cette fonctionnalité. Pour plus de détails sur le menu de personnalisation tant attendu et les autres nouveautés annoncées par Bungie, y compris l'extension de la capacité de Glimmer et les nouveaux contenus de la Saison des Souhaits, les joueurs peuvent se référer au dernier billet de Bungie, Cette Semaine dans Destiny.

Ce qui est certain en tout cas, c'est que la nouvelle fonctionnalité est très bien accueillie par tout le monde et fait plaisir à voir. Surtout après 7 ans de développement de Destiny 2. 10 si l'on compte Destiny 1, où cette possibilité était déjà demandée à corps et à cri par de nombreux joueurs sur les forums.