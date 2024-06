Gardiens, au rapport ! Le DLC La Forme Finale de Destiny 2 arrive très prochainement sur consoles et PC. Et il va donner des sueurs froides à certains.

Destiny 2 a subi une perte massive de joueuses et joueurs au cours des derniers mois. Le signe d'un jeu qui sera bientôt complètement déserté ? L'extension La Forme Finale, qui sera disponible le 4 juin sur consoles et PC, pourrait peut-être raviver la flamme et relancer l'intérêt de la communauté. Si vous envisagez d'être du voyage, éviter de vous y prendre à la dernière minute, sans quoi vous ne serez peut-être pas en mesure d'investir les serveurs en ligne dès le lancement de la semaine prochaine.

Le DLC La Forme Finale de Destiny 2 est un 38 tonnes

La sortie de Destiny 2 La Forme Finale n'a jamais été aussi proche. Cette extension sera la conclusion de la saga de la Lumière et des Ténèbres, et proposera aux gardiens chevronnés d'affronter le Témoin « qui a corrompu le Voyageur et compte mettre en œuvre sa fameuse forme finale ». Il faudra se rendre au Cœur pâle pour cela et se mesurer aux nouveaux ennemis comme le Faucheur, Héraldesse & Fileur, Carapace ou Présage & Préposé. Bien entendu, un nouveau raid et des armes supplémentaires sont au programme.

Destiny 2 La Forme Finale sera disponible le 4 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et si vous voulez y jouer day one, prenez-vous y dès maintenant. Le DLC est titanesque avec un poids démesuré. Rien que sur Steam, il faut compter 299,70 Go d'espace libre. Oui, presque 300 Go pour cette extension. Et ce n'est pas mieux avec la version de l'Epic Games Store et ses 279,66 Go requis. C'est beaucoup moins lourd sur consoles, mais Destiny 2 La Forme Finale pèse quand même son poids très clairement.

Voici l'espace disque nécessaire sur les différentes plateformes (via DestinyBulletn) :