Après avoir marqué les esprits avec Halo, Bungie s'est fendu d'une autre licence forte avec Destiny premier du nom, sorti le 9 septembre 2014 sur consoles, puis quasiment trois ans plus tard jour pour jour avec Destiny 2, sorti le 7 septembre 2017 sur consoles et PC. Pour marquer cet anniversaire charnière, le studio prévoit de remanier drastiquement sa formule pour le contenu à venir dans le deuxième opus.

Destiny 2 prend une nouvelle forme pour les 10 ans de la licence

Trois mois après son extension baptisée La Forme Finale, Bungie est loin d'en avoir terminé avec Destiny 2. 10 ans après la sortie du premier opus, l'influent studio tourne son regard vers le futur, avec d'importants changements au programme pour son MMOFPS emblématique. Sous le nom de code Frontières, Bungie a dévoilé une feuille de route changeant grandement les habitudes des joueurs durant la décennie passée.

Au lieu de proposer une nouvelle campagne par an, Destiny 2 va désormais accueillir deux DLC plus mesurés par semestre, et quatre mises à jour gratuites majeures (deux par semestre). L'idée est pour Bungie « d'explorer de nouveaux formats excitants ». Cette nouvelle feuille de route entend « améliorer l'expérience des joueurs à travers une saga annuelle multiple, introduisant une nouvelle histoire non-linéaire, plus d'innovations systémiques et des améliorations significatives pour les activités et récompenses en jeu ».

Ces changements apportés à Destiny 2 prendront toutefois forme à partir de l'été 2025. La nouvelle année de contenu commencera avec l'extension portant le nom de code « Apollo ». Il s'agira d'une aventure non linéaire centrée sur les personnages. Elle sera suivie dans le courant de l'hiver 2025 par une seconde extension baptisée pour le moment « Behemoth ».

De nouvelles frontières s'ouvriront l'année prochaine pour Destiny 2. © Bungie

Bungie a encore plein d'histoires à nous conter

Pour justifier ce nouveau plan de jeu pour Destiny 2, Bungie insiste sur l'aspect non linéaire de celui-ci. Avec une extension monolithique par an, les joueurs étaient tenus par la main et la trame narrative de chaque DLC. Avec un tel modèle, le mot d'ordre serait la liberté d'approche, les Gardiens pouvant choisir quel élément de l'histoire explorer selon leurs envies.

D'un point de vue scénaristique, ces Nouvelles Frontières pour Destiny 2 fonctionneraient comme un épilogue, « nouant les fils tendus entre la Lumière et les Ténèbres... pour nous préparer à ce qui arrivera ensuite ». Ainsi, dès l'été 2025, une toute nouvelle histoire s'écrira pour le jeu-service de Bungie, avec son lot de nouveaux personnages, factions et plot-twists. Il semblerait donc que Destiny 2 a encore de beaux jours devant lui et n'est pas encore prêt à laisser sa place à un pour l'heure seulement hypothétique troisième volet.

Source : Bungie