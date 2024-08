Le temps passe vite et la licence Destiny de Bungie (Halo) survit encore malgré toutes ces années et les nombreux reproches faits aux deux épisodes. Même si le studio développe l'extraction shooter Marathon, leur jeu service ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, suite à la vague de licenciements, les développeurs vont uniquement se concentrer sur ces deux titres pour le moment. Il y aura un événement spécial pour le dixième anniversaire de Destiny, et un leak dévoile les nouveautés prévues.

Un leak pour les 10 ans de Destiny

Le DLC La Forme Finale de Destiny 2 est sorti en juin dernier sur consoles et PC. La fin d'un chapitre, mais beaucoup d'autres vont s'ouvrir comme annoncé par Bungie. Le studio a déjà une roadmap en tête pour apporter de nouvelles histoires et variations de gameplay dans le futur. Dans quelques semaines, un événement pour les 10 ans du jeu devrait être aussi officialisé, et l'annonce pourrait tomber plus vite que prévu. Les développeurs et PlayStation vont en effet peut-être réagir au leak qui montre clairement les ajouts pour cet anniversaire majeur. En fouillant dans les fichiers de Destiny 2, l'utilisateur Reddit a déniché des choses très intéressantes.

Pour les 10 ans de la licence, Bungie offrira aux joueuses et joueurs de nouvelles armures inspirées de Destiny 1, un nouveau sceau et une arme spéciale. « Explorez le Cœur du Pâle à la recherche de trésors et pièces d'armures cachés. Montrez vos nouvelles armures et remontez le cours de l'histoire pour compléter des Triomphes à durée limitée. Entrez officiellement dans la légende en débloquant le nouveau titre Légende » peut-on lire sur les images partagées en ligne. Il y a donc des nouvelles armures, un sceau supplémentaire et un pistolet Nerf As de Pique.





Crédits : Reddit.

Il est aussi question de Triomphe, et les étapes à suivre pour obtenir le nouveau titre de Légende de Destiny sont déjà connues. Voici comment le débloquer :

Récupérer toutes les « Caches de Cayde-6 »

Atteindre le rang 8 de gardien ou plus

Terminer les activités rituelles avec les ensembles « Vétéran de Légende » équipés

Terminer les Réflexions sur la Chronologie

Décrypter les engrammes auprès de Rahool

Vaincre les ennemis et se saisir des engrammes dans le Skywatch avec les ensembles « Vétéran de Légende » équipés

Enfin, réclamer les ornements d'armure anniversaire depuis le terminal des Livraisons spéciales

Quant à savoir si Destiny 3 sera annoncé, vous pouvez faire une croix dessus...

Source : Astraliguss sur Reddit.