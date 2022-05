Il fallait s’y attendre, encore plus d’adaptations PlayStation sont prévues. Et oui, il y a aura bien des séries Horizon Zero Dawn et God of War. Mais pas que.

La stratégie cross-média de Sony s’intensifie. Après la réussite commerciale du film Uncharted, l’éditeur prépare plusieurs projets pour le cinéma comme le petit écran. C’est notamment le cas du film Ghost of Tsushima ou encore des séries The Last of Us et Twisted Metal. Et ce n’est pas fini.

Encore plus de séries PlayStation

Lors de sa présentation annuelle, l’éditeur japonais a confirmé qu’il avait encore trois adaptations de ses grosses licences en stock. Jim Ryan a annoncé cette nuit des séries God of War, Horizon Zero Dawn et Gran Turismo. La première est actuellement en développement chez Amazon Prime Vidéo, comme l'avait prédit une rumeur, tandis que les aventures d’Aloy trouveront leur place au sein du catalogue Netflix. Quant à la série Gran Turismo, aucun diffuseur n’a été annoncé pour le moment.

Les ambitions de Sony sont claires : étendre les licences PlayStation sur les petits comme les grands écrans. Et le carton du film Uncharted avec Tom Holland ne doit que le conforter dans cette stratégie. Malgré des critiques parfois acerbes, l’adaptation a tout raflé au box office en dépassant les 400 millions de dollars de recettes. L’éditeur semble donc vouloir se placer un peu partout, puisque ses séries seront réparties entre HBO, Netflix, ou encore Amazon Prime. Reste maintenant à savoir qui aura la lourde tâche d’interpréter ces héros iconiques à l’écran. N’est pas Kratos ou Aloy qui veut. Qui verriez-vous dans ces rôles ?