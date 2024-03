Les leaks sont une catastrophe pour l'industrie du jeu vidéo et Denuvo semble avoir trouvé la solution idéale pour lutter contre ce fléau. Qu'en est-il ?

À l'occasion du GDC 2024, Irdeto, la société à l'origine du logiciel anti-piratage Denuvo, a annoncé une nouvelle technologie destinée à aider les développeurs de jeux à retracer l'origine des fuites de leurs jeux. Cette annonce marque un nouveau chapitre dans la lutte contre le piratage, et peut-être même une révolution à venir pour les développeurs ? Ce qui est certain, c'est que la promesse a de quoi faire rêver les éditeurs. On vous dit tout.

Qu'est-ce que Denuvo ?

Denuvo est connu pour être un logiciel anti-piratage utilisé dans de nombreuses sorties majeures sur PC. Sa mission est de protéger les jeux contre le piratage. Prolongeant ainsi la période pendant laquelle les jeux restent exclusifs à ceux qui les achètent.

En réponse aux défis posés par les leaks, Irdeto, la société derrière Denuvo, a introduit une nouvelle technologie nommée TraceMark for Games. Cette solution permet aux développeurs d'insérer une sorte de marque, ou filigrane numérique, directement dans les fichiers du jeu. Ce filigrane est unique pour chaque exemplaire du jeu distribué.

L'idée est simple : si des informations ou des fichiers du jeu se retrouvent en ligne avant la sortie officielle, les développeurs peuvent utiliser ce filigrane pour remonter à la source de la fuite. Cela signifie qu'ils peuvent identifier quelle copie spécifique du jeu a été partagée illégalement.

Une nouvelle méthode de pister les leaks

Une caractéristique intéressante de TraceMark est que le filigrane peut être rendu visible ou totalement invisible. Dans sa forme invisible, le marquage n'est pas détectable par la personne qui reçoit la copie du jeu. Ainsi, même si un leaker n'est pas conscient de l'existence du filigrane, il peut toujours être tracé si le contenu leak.

TraceMark for Games est conçu pour renforcer la sécurité autour du développement et de la distribution préliminaire des jeux. Notamment lors des phases de test bêta ou lorsque des copies sont envoyées pour test. Il s'intègre bien avec les autres produits de sécurité d'Irdeto, comme Denuvo Anti-Tamper, offrant ainsi une protection multicouche.

Avec TraceMark for Games, Irdeto propose une nouvelle approche pour lutter contre les fuites dans l'industrie du jeu. Toutefois, il sera crucial de surveiller comment cette technologie est reçue par la communauté des joueurs. Déjà sceptique envers les mesures de protection comme Denuvo. Le succès de TraceMark dépendra de son efficacité à protéger les contenus sans compromettre l'expérience utilisateur.